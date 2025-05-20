10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

Cezasızlık Algısına Son Verilecek

Yeni düzenlemede 2 yılın altındaki suçlara yönelik oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması da önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Denetimli serbestlik uygulamaları yeniden ele alınacak; özellikle koşullu salıverilme ve tutuklama tedbirlerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler yapılacak.

Böylece hem kamu vicdanının rahatlatılması hem de yargılamada etkinlik ve hız sağlanması amaçlanıyor.