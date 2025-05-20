Kadraj Galeri Kadraj İkon 10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Denetimli serbestlik, koşullu salıverme ve infaz düzenlemesi gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli başlıkları içeren yeni yargı paketinin Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Taslağın nihai haline gelmesiyle birlikte gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:35
10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 10. Yargı Paketi çalışmalarında artık sona yaklaşıldı. Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen ve ceza adaleti sistemine dair köklü değişiklikler içeren düzenlemeler kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınacak. Paketle birlikte yalnızca ceza adalet sisteminde değil aynı zamanda hukuk ve idari yargılamada da süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

Yılmaz Tunç: "Toplumun Huzurunu Bozan Suçlara Karşı Yeni Adımlar Geliyor"
Hatay'da gerçekleşen Adalet Sarayı temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nin içeriğine dair önemli mesajlar verdi.

Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasını kapsayan düzenlemelerin, ceza adaletini daha etkili hale getirmeyi amaçladığını vurgulayan Tunç, toplumun huzur ve güvenliğine kasteden suçlarda caydırıcılığı artıracak maddelerin yer alacağını belirtti.

10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

Af Değil, Adaletin Tesisi Hedefleniyor
Son günlerde kamuoyunda "genel af" beklentisi yaratan iddialara net bir yanıt veren Tunç, 10. Yargı Paketi'nde affa yönelik hiçbir düzenleme bulunmadığının altını çizdi.

10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından da yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında dolaşıma sokulan "af geliyor" içerikli bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu paketin bir "infaz düzenlemesi" olduğuna dikkat çekildi.

10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?

Cezasızlık Algısına Son Verilecek
Yeni düzenlemede 2 yılın altındaki suçlara yönelik oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması da önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Denetimli serbestlik uygulamaları yeniden ele alınacak; özellikle koşullu salıverilme ve tutuklama tedbirlerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler yapılacak.

Böylece hem kamu vicdanının rahatlatılması hem de yargılamada etkinlik ve hız sağlanması amaçlanıyor.