10. yargı paketi son dakika af: Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum ne, yasa ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Denetimli serbestlik, koşullu salıverme ve infaz düzenlemesi gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli başlıkları içeren yeni yargı paketinin Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Taslağın nihai haline gelmesiyle birlikte gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:35