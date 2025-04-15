10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: Denetimli serbestlik...

Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıvermede Değişim Sinyali

Yeni yargı paketinde özellikle infaz rejimiyle ilgili köklü değişiklikler bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, denetimli serbestlik uygulamalarında yaşanan aksaklıklar giderilecek ve sistem daha işler hale getirilecek. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda caydırıcılığın artırılmasına yönelik adımlar atılacak.

Koşullu salıverme hükümlerinde de düzenlemeye gidileceği ve bu kapsamda ceza mahkemesi kanununda önemli değişiklikler yapılacağı kaydediliyor. Bu adımlarla birlikte hem suçluların cezalandırılması süreci hızlandırılacak hem de kamu vicdanında oluşan "cezasızlık" eleştirilerinin önüne geçilecek.