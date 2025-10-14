10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?

Teslimat Süresi Beklemeden Ev Sahipliği Başlıyor

"Yeni Yuvam Modeli", Türkiye'deki tasarruf finansman sistemleri içinde bir ilki temsil ediyor. Mevcut tasarruf modellerinde olduğu gibi çekiliş, sıra ya da teslimat süresi beklemeden vatandaşlar doğrudan Emlak Konut projelerinden ev sahibi olabiliyor.

Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle desteklenen bu sistemde:

📌Faiz, peşinat, kefil veya ara ödeme bulunmuyor.

📌60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

📌Tamamen anapara üzerinden ödeme yapılıyor.

📌Ev teslimatı için bekleme süresi olmadan, hemen sahip olunabiliyor.