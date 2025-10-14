Kadraj Galeri Kadraj İkon 10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?

Emlak Konut GYO vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir finansman modelini hayata geçirdi. 'Yeni Yuvam Modeli' ile Türkiye'de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız, kefilsiz ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Peki 'Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli'nin banka kredilerinden farkı nedir, kimler yararlanabilir? Başvuru nasıl yapılacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26
Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek yeni bir sistemi devreye aldı. "Yeni Yuvam Modeli", Emlak Katılım iş birliğiyle vatandaşlara tamamen faizsiz, peşinatsız ve ek maliyetsiz bir konut finansman modeli sunuyor.

HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Bu yenilikçi sistemle vatandaşlar, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 prestijli projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde konut sahibi olabiliyor.

Model Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan, Türkiye'de ilk kez kamu bankası eliyle uygulanan Tasarruf Finansman Sisteminin Emlak Konut versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Teslimat Süresi Beklemeden Ev Sahipliği Başlıyor

"Yeni Yuvam Modeli", Türkiye'deki tasarruf finansman sistemleri içinde bir ilki temsil ediyor. Mevcut tasarruf modellerinde olduğu gibi çekiliş, sıra ya da teslimat süresi beklemeden vatandaşlar doğrudan Emlak Konut projelerinden ev sahibi olabiliyor.

Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle desteklenen bu sistemde:

📌Faiz, peşinat, kefil veya ara ödeme bulunmuyor.

📌60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

📌Tamamen anapara üzerinden ödeme yapılıyor.

📌Ev teslimatı için bekleme süresi olmadan, hemen sahip olunabiliyor.

Yeni model Emlak Konut'un Türkiye genelindeki 23 seçkin projesinde uygulanıyor. Bu projeler arasında hem hemen teslim konutlar hem de yapımı süren prestijli projeler yer alıyor.

Yeni Yuvam Modeli kapsamındaki projeler:
Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (hemen teslim), Komşu Finans Evleri (hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya.