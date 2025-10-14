10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?

Yeni model Emlak Konut'un Türkiye genelindeki 23 seçkin projesinde uygulanıyor. Bu projeler arasında hem hemen teslim konutlar hem de yapımı süren prestijli projeler yer alıyor.
Yeni Yuvam Modeli kapsamındaki projeler:
Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (hemen teslim), Komşu Finans Evleri (hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya.