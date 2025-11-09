10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk'ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygusal mesajlar…

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

"Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe,

yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez."

"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.

Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır,

ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."