Kadraj Galeri Kadraj İkon 10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk'ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygusal mesajlar…

10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk'ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygusal mesajlar…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde yurt genelinde büyük bir özlem ve saygıyla anılıyor. 10 Kasım sabahı saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte hayat adeta durdu, milyonlarca vatandaş saygı duruşunda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen anma törenlerinde Atatürk'ün ilke ve devrimleri bir kez daha hatırlandı. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için Atatürk sözleri...

Giriş Tarihi: 09.11.2025 23:37
10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk’ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygular mesajlar…

Türkiye, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde sevgi, özlem ve minnetle anıyor. 10 Kasım'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlenirken, sosyal medyada da Atatürk'ü Anma Günü'ne özel anlamlı sözler ve duygusal paylaşımları araştırılıyor. İşte 10 Kasım resimli mesajlar…

10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk’ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygular mesajlar…

ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ İÇİN ATATÜRK SÖZLERİ

"Fikirlerin, cesaretin ve vizyonunla her zaman yolumuzu aydınlatacaksın."

10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk’ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygular mesajlar…

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

"Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe,
yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez."

"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır,
ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk’ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygular mesajlar…

"Sonsuzluğa uğurladığımız büyük lider, fikirlerinle her zaman bizimlesin."

10 KASIM RESİMLİ MESAJLAR | Atatürk’ü Anma Günü için Atatürk sözleri ve duygular mesajlar…

"10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil; Atatürk'ün ideallerini yaşatma günüdür."