10 Bin TL İçin Tarih Verildi! İslam Memiş’ten 2026 Yatırımı ve Gram Altın Uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025'in son günlerinde yatırımcıları heyecanlandıran ve bir o kadar da düşündüren bir 2026 projeksiyonu çizdi. Küresel piyasaların Noel tatili rehavetine kapıldığı bu hafta, Memiş 'pimi çekilmiş bomba' olarak adlandırdığı riskleri ve gram altında beklediği 5 haneli rakamlar için takvimi açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:37
İşte düğün yapacaklardan ev alacaklara kadar herkesi ilgilendiren o kritik analizler.

📉 Noel Tatili ve Piyasaların Gizli Riski

📍 İslam Memiş, önümüzdeki hafta 2025 yılını geride bırakacağımızı belirterek, piyasaların şu an "arafta" bırakıldığını söyledi. Özellikle Amerika ve Avrupa borsalarının Noel nedeniyle kapalı olacağı bu süreci, manipülasyonun en yoğun hissedileceği dönem olarak tanımladı. Memiş'e göre piyasaların en büyük öngörülemeyen riski, Amerika ve Venezuela arasındaki gerilim. Bu durumun bir sabah ansızın fiyatları uçurabileceği konusunda yatırımcıyı uyardı.

📊 İSLAM MEMİŞ'İN 2026 HEDEF RAKAMLARI TABLOSU

📌 Ünlü uzmanın analizlerinden yola çıkarak hazırlanan 2026 yılı beklenti tablosu şu şekilde:

Yatırım Aracı 2026 Hedef Seviyesi Kritik Not
Gram Altın 8.000 - 10.000 TL Jeopolitik riskle 5 haneli rakamlar masada.
Ons Altın 4.800 - 4.880 Dolar Merkez bankalarının stok yarışı etkili.
Gram Gümüş 120 TL Uzun vade hedefi, kısa vadede riskli.
Ons Gümüş 75 Dolar 2025'in şampiyonu, 2026'nın radarı.
Dolar/TL 55 - 60 TL Kontrollü yükseliş beklentisi.

🏠 EV VE ARABA ALACAKLARA "HAZİRAN" UYARISI

⚠️ Altın biriktirip ev veya araba almayı planlayanlar için Memiş'ten çok konuşulacak bir "vedalaşma" tavsiyesi geldi. Uzman isim, 2026 yılının ilk yarısında (Haziran ayına kadar) altın ve gümüş fiyatlarının agresif yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Ancak Haziran'dan itibaren Fed'in faiz politikalarının sona ermesiyle piyasanın "gerçek varlıklara" kayacağını belirtti. Memiş, "Haziran ayından sonra ev ve araba almak için altınlarınızla vedalaşma zamanı gelebilir" diyerek stratejik bir takvim sundu.

🥈 GÜMÜŞTE "SÜRÜ PSİKOLOJİSİ" VE BALON RİSKİ

🛑 Gümüşü 2025 yılının kralı ilan eden Memiş, rasyo tarafındaki tüm tahminlerinin gerçekleştiğini ancak şu anki yükselişlerin "sağlıklı olmadığını" vurguladı. İlk kez gümüş alacaklara seslenen uzman "Bugünlerde gümüş almak çok can yakabilir. Sağlam bir düzeltme gelmeden bu fiyattan girmek riskli" dedi.