10 Bin TL İçin Tarih Verildi! İslam Memiş’ten 2026 Yatırımı ve Gram Altın Uyarısı

📊 İSLAM MEMİŞ'İN 2026 HEDEF RAKAMLARI TABLOSU
📌 Ünlü uzmanın analizlerinden yola çıkarak hazırlanan 2026 yılı beklenti tablosu şu şekilde:
|Yatırım Aracı
|2026 Hedef Seviyesi
|Kritik Not
|Gram Altın
|8.000 - 10.000 TL
|Jeopolitik riskle 5 haneli rakamlar masada.
|Ons Altın
|4.800 - 4.880 Dolar
|Merkez bankalarının stok yarışı etkili.
|Gram Gümüş
|120 TL
|Uzun vade hedefi, kısa vadede riskli.
|Ons Gümüş
|75 Dolar
|2025'in şampiyonu, 2026'nın radarı.
|Dolar/TL
|55 - 60 TL
|Kontrollü yükseliş beklentisi.