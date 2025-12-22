10 Bin TL İçin Tarih Verildi! İslam Memiş’ten 2026 Yatırımı ve Gram Altın Uyarısı

🏠 EV VE ARABA ALACAKLARA "HAZİRAN" UYARISI

⚠️ Altın biriktirip ev veya araba almayı planlayanlar için Memiş'ten çok konuşulacak bir "vedalaşma" tavsiyesi geldi. Uzman isim, 2026 yılının ilk yarısında (Haziran ayına kadar) altın ve gümüş fiyatlarının agresif yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Ancak Haziran'dan itibaren Fed'in faiz politikalarının sona ermesiyle piyasanın "gerçek varlıklara" kayacağını belirtti. Memiş, "Haziran ayından sonra ev ve araba almak için altınlarınızla vedalaşma zamanı gelebilir" diyerek stratejik bir takvim sundu.