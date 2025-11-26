10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? MEB AGS ile öğretmen atama takvimi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin merak edilen noktaları aydınlattı. Öğretmen adaylarının gözünü çevirdiği branş dağılımının ne zaman duyurulacağına dair dikkat çekici bilgiler veren Tekin, tüm branşların eşit öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakan son yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından ihtiyaç tablosunun güncellenmesiyle takvimin netleşeceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:57