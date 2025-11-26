10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? MEB AGS ile öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Akademisi'nin Amacı Ne?

Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği noktalardan biri olan Akademi'nin neden kurulduğu sorusunu yanıtlayan Tekin, dünyadaki eğilimlere dikkat çekti. Eğitime erişimin artmasıyla birlikte öğretmen niteliğini yükselten yeni yaklaşımların öne çıktığını belirten Tekin, Türkiye'deki pedagojik formasyon eğitiminin uygulama süresinin dünya ortalamasının oldukça gerisinde kaldığını hatırlattı.

Akademi'de AGS puanlarına göre ihtiyaç duyulan branşlardan öğretmen adaylarının eğitim alacağını belirten Tekin, tüm alanların kendisi için aynı değerde olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."

Akademi eğitimlerinin gelecek yılın başında başlaması hedefleniyor.