Kadraj Galeri Kadraj İkon 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? MEB AGS ile öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin merak edilen noktaları aydınlattı. Öğretmen adaylarının gözünü çevirdiği branş dağılımının ne zaman duyurulacağına dair dikkat çekici bilgiler veren Tekin, tüm branşların eşit öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakan son yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından ihtiyaç tablosunun güncellenmesiyle takvimin netleşeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:57
KPSS ve sözlü sınav puanlarının esas alındığı 15 bin öğretmen atamasının sonuçları açıklandı. Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende atamalar resmen tamamlandı. Adaylar görev yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulamaya başladı.

Yeni atanan 15 bin öğretmen 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Bu sürecin ardından gözler MEB Akademisi'ne alınacak 10 bin kişilik ikinci büyük atama paketine çevrildi.

10 Bin Öğretmen Ataması İçin Geri Sayım Başladı

Bakan Yusuf Tekin, 15 bin sözleşmeli atamanın ardından kasım ayında güncellenecek branş bazlı ihtiyaç tablosunun belirleyici olacağını ifade etti. Tekin, AGS üzerinden yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin şu zaman aralığını paylaştı:

"Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız."

Bu açıklamayla birlikte branş dağılımının aralık ayı içerisinde kamuoyuna duyurulacağı kesinleşmiş oldu.

Milli Eğitim Akademisi'nin Amacı Ne?

Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği noktalardan biri olan Akademi'nin neden kurulduğu sorusunu yanıtlayan Tekin, dünyadaki eğilimlere dikkat çekti. Eğitime erişimin artmasıyla birlikte öğretmen niteliğini yükselten yeni yaklaşımların öne çıktığını belirten Tekin, Türkiye'deki pedagojik formasyon eğitiminin uygulama süresinin dünya ortalamasının oldukça gerisinde kaldığını hatırlattı.

Akademi'de AGS puanlarına göre ihtiyaç duyulan branşlardan öğretmen adaylarının eğitim alacağını belirten Tekin, tüm alanların kendisi için aynı değerde olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."

Akademi eğitimlerinin gelecek yılın başında başlaması hedefleniyor.