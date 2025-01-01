Kadraj Galeri Kadraj İkon 1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM'den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM'den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son tahminlere göre ülke genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. İşte yurt genelinde bölge bölge hava tahminleri...

Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:18
1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM’den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, pus ve sis görülebilir. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. MGM vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte bölge bölge yurt genelinde 1 Ocak 2025 hava durumu tahminleri...

1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM’den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

(1 OCAK) HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM’den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

1 OCAK 2025

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM’den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM’den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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