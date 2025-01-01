1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM’den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, pus ve sis görülebilir. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. MGM vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte bölge bölge yurt genelinde 1 Ocak 2025 hava durumu tahminleri...