1 Ocak hava durumu | Yılın ilk günü yurt genelinde hava nasıl? MGM'den kritik uyarı: İç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son tahminlere göre ülke genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. İşte yurt genelinde bölge bölge hava tahminleri...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:18