1 kilo çay 169 TL, 2 LT zeytinyağı 399 TL, kıyma 189 TL! Tarım Kredi'de dev indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 27 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kampanyasıyla vatandaşlara temel gıda ve temizlik ürünlerinde cazip fırsatlar sunuyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:13
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni kampanya dönemine başladı. 27 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli alışveriş günlerinde, özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çekici fiyatlar yer alıyor. Vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak bu indirimler, hem ev ekonomisine destek oluyor hem de alışveriş listelerini yeniden şekillendiriyor. Peki, Tarım Kredi Market indirimleri hangi ürünlerde geçerli? Aktüel katalogda neler var? Fiyatlar nasıl? İşte 27 Ağustos – 1 Eylül Tarım Kredi indirimleriyle ilgili tüm detaylar...

TARIM KREDİ İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN?

Tarım Kredi Market indirimleri 27 Ağustos 2025 tarihinde başlıyor ve 1 Eylül 2025 tarihine kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında market raflarında hem gıda hem de temizlik ürünlerinde cazip fırsatlar yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE "KAT KAT FIRSAT" BAŞLADI

Tarım Kredi Kooperatif Market, 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak Kat Kat Fırsat kampanyasını duyurdu. İşte kampanyanın öne çıkan ürünleri ve fiyatları:

Gıda Ürünleri

Tariş Üzüm Sirkesi (460 g): 74,50 TL

Torku Hellim Peyniri (250 g): 76,90 TL

Süt Yağlı Tam Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 89,90 TL

Marmarabirlik Sade Zeytin Ezmesi (170 g): 42,90 TL

Tariş Tarsüt Peynir Çeşitleri (200 g): 84,50 TL

Tarım Kredi Pilavlık Bulgur (1 kg): 109,90 TL

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek (1 kg): 64,50 TL

Tarım Kredi Nohut (1 kg): 52,00 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Beyaz Peynir (1 kg): 89,90 TL

Cem Siyah Zeytin Salamura (XL, 1000 g): 179,90 TL

Tavuk Baget Çeşitleri (1 kg): 89,00 TL

Banyit Geleneksel Sucuk (250 g): 41,90 TL

Banyit Piliç Sosis (1 kg): 109,90 TL

Banyit Baton Salam (400 g): 74,90 TL

ATIŞTIRMALIK VE İÇECEKLER

Badem Çeşitleri (170 g): 29,90 TL

Limona Çeşitleri (250 g): 29,90 TL

Gofret Çeşitleri (250 g): 22,90 TL

Ülker Çikolata Çeşitleri (150 g): 49,90 TL

Ülker Ciğer Patates Çubukları (135 g): 37,90 TL

Dimes Meyve Suyu Çeşitleri (1 L): 44,90 TL

Doğanay Limonata Çeşitleri (6x200 ml): 27,50 TL

Uludağ Gazoz Çeşitleri (1 L): 40,90 TL

Saklı Dem Siyah Çay (1000 g): 169,90 TL

Anadolu Riviera Zeytinyağı (2 L): 399,00 TL