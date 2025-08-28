1 kilo çay 169 TL, 2 LT zeytinyağı 399 TL, kıyma 189 TL! Tarım Kredi’de dev indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni kampanya dönemine başladı. 27 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli alışveriş günlerinde, özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çekici fiyatlar yer alıyor. Vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak bu indirimler, hem ev ekonomisine destek oluyor hem de alışveriş listelerini yeniden şekillendiriyor. Peki, Tarım Kredi Market indirimleri hangi ürünlerde geçerli? Aktüel katalogda neler var? Fiyatlar nasıl? İşte 27 Ağustos – 1 Eylül Tarım Kredi indirimleriyle ilgili tüm detaylar...