1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca tarihi rekorlarına bir yenisini ekleyerek yatırımcıları ve kuyumcu esnafını dikkatle izlemeye sevk etti. Yaz aylarında beklenen rekorların görülmeye başlamasıyla birlikte altının geleceği hakkında çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. Peki, yatırımcılar altın almalı mı, yoksa bu aşamada satış yapmalı mı? İşte merak edilen bilgiler.