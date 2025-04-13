1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi
Altın fiyatları son dönemde keskin yükselişlerle dikkat çekiyor. Haftalar boyu rekor tazeleyen gram altın yıl başından itibaren yüzde 32 oranında değer kazanarak yatırımcısına ciddi kazançlar sağladı. Küresel piyasalarda etkilerini hissettiren ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı emtia fiyatlarını doğrudan etkilerken altın yatırımcıların güvenli liman tercihi olmayı sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:29