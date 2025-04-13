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1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi

Altın fiyatları son dönemde keskin yükselişlerle dikkat çekiyor. Haftalar boyu rekor tazeleyen gram altın yıl başından itibaren yüzde 32 oranında değer kazanarak yatırımcısına ciddi kazançlar sağladı. Küresel piyasalarda etkilerini hissettiren ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı emtia fiyatlarını doğrudan etkilerken altın yatırımcıların güvenli liman tercihi olmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:29
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca tarihi rekorlarına bir yenisini ekleyerek yatırımcıları ve kuyumcu esnafını dikkatle izlemeye sevk etti. Yaz aylarında beklenen rekorların görülmeye başlamasıyla birlikte altının geleceği hakkında çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. Peki, yatırımcılar altın almalı mı, yoksa bu aşamada satış yapmalı mı? İşte merak edilen bilgiler.

1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi

Altın Fiyatları Gümrük Tarifeleri ile Yükseldi

Altın, son haftalarda ABD dolarının zayıflaması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin artmasıyla birlikte ons başına 3.250 doları geçerek yeni bir rekor kırdı.

1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi

Altının hızlı yükselişindeki en büyük etkenlerden biri, Çin'in 12 Nisan'da ABD'ye karşı uyguladığı gümrük vergilerini %125'e çıkarması oldu.

1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi

Bu hamle küresel ticarette büyük etkiler yaratacak gibi görünüyor. Ticaret savaşı nedeniyle, dünya genelindeki ithalat ve ihracat yapılan 700 milyar dolarlık malın etkilenmesi bekleniyor.

1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi

Bu durum altına olan talebin artmasına yol açtı ve fiyatları zirveye taşıdı.