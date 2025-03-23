Kadraj Galeri Kadraj İkon 1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın artan jeopolitik gerilimler ve belirsizlik ortamının etkisiyle 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altın yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri bu değerli metale yönelirken Danimarka merkezli finans devi Saxo Bank'tan 2025 yılına dair dikkat çekici bir tahmin geldi.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:42
1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ortamı altın fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıdı. Donald Trump'ın politikaları ve dünya ekonomisindeki dalgalanmalar yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönlendirdi. Sonuç olarak, altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 3.028 dolara çıkarak tarihi bir zirveye imza attı. Bu durum altının son yıllarda yaşadığı en büyük değer artışlarından birisi oldu.

1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

Saxo Bank'tan Yeni Altın Tahmini: 3.300 Dolar

Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip eden finans devi Saxo Bank, altın fiyatları için yeni bir tahminde bulundu. Banka, altının ons fiyatının 3.300 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen, son gelişmelerin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirterek kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yükselişin devam edeceğini vurguladı.

1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

Merkez Bankalarının Altın Talebi Artıyor

Hansen, altının yükselişini destekleyen pek çok faktör olduğunu dile getirdi. Bunlardan en önemlilerinin başında, merkez bankalarının son üç yılda yaptıkları büyük alımlar geliyor.

1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları her yıl 1.000 tondan fazla altın alarak rezervlerini artırdı.