1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi
Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın artan jeopolitik gerilimler ve belirsizlik ortamının etkisiyle 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altın yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri bu değerli metale yönelirken Danimarka merkezli finans devi Saxo Bank'tan 2025 yılına dair dikkat çekici bir tahmin geldi.
Giriş Tarihi: 23.03.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:42