1 gram altını bile olan fırtınaya hazırlansın! Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini geldi

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ortamı altın fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıdı. Donald Trump'ın politikaları ve dünya ekonomisindeki dalgalanmalar yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönlendirdi. Sonuç olarak, altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 3.028 dolara çıkarak tarihi bir zirveye imza attı. Bu durum altının son yıllarda yaşadığı en büyük değer artışlarından birisi oldu.