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1 çeyrek altını bile olan kasırgaya hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hafta yataya yakın bir düşüşle işlem görmeye başlayan altın küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte dalgalanma eğilimine girdi. Özellikle ABD'li dev banka Goldman Sachs ve UBS Group AG altın için yeni yükseliş tahminlerinde bulunarak fiyatların daha da artabileceğini öngördü.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:10
1 çeyrek altını bile olan rüzgara hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi

Goldman Sachs ve UBS, altının önümüzdeki yıllarda güçlü bir yükseliş yaşayacağına dair tahminlerini paylaştı. İki banka da 2025'te merkez bankalarının güçlü talebi ve metalin durgunluk ile jeopolitik risklere karşı bir koruma olarak rolünü üstlenmesi ile altın fiyatlarının daha da artacağını belirtti.

1 çeyrek altını bile olan rüzgara hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi

Goldman Sachs altının 2025 yılı sonunda ons başına 3.700 dolara, 2026 ortalarına kadar ise 4.000 dolara yükselmesini bekliyor.

1 çeyrek altını bile olan rüzgara hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi

UBS stratejisti Joni Teves ise, Aralık 2025'e kadar fiyatların 3.500 dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

1 çeyrek altını bile olan rüzgara hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi

Altının yükselişi geçtiğimiz hafta yüzde 6,6'lık bir artışla ve 3.245 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmasının ardından geldi.

1 çeyrek altını bile olan rüzgara hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi

Bu artış özellikle merkez bankalarının altına olan ilgisini artırmasının ve ekonomik belirsizliklerin artmasının etkisiyle hız kazandı.