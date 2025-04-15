1 çeyrek altını bile olan kasırgaya hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hafta yataya yakın bir düşüşle işlem görmeye başlayan altın küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte dalgalanma eğilimine girdi. Özellikle ABD'li dev banka Goldman Sachs ve UBS Group AG altın için yeni yükseliş tahminlerinde bulunarak fiyatların daha da artabileceğini öngördü.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:10