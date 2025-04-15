1 çeyrek altını bile olan kasırgaya hazır olsun! Dev banka altın fiyatları için yeni rakam verdi

Goldman Sachs ve UBS, altının önümüzdeki yıllarda güçlü bir yükseliş yaşayacağına dair tahminlerini paylaştı. İki banka da 2025'te merkez bankalarının güçlü talebi ve metalin durgunluk ile jeopolitik risklere karşı bir koruma olarak rolünü üstlenmesi ile altın fiyatlarının daha da artacağını belirtti.