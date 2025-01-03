1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

Tarım Kredi Marketleri 2025 Kataloğunda Ayçiçek Yağlarında İndirim:

Tarım Kredi Marketleri, 2025 yılına ait yeni kataloglarını yayımlarken, en dikkat çeken ürünlerden biri de ayçiçek yağı oldu. Özellikle, 5 litrelik ayçiçek yağı paketinde yapılan indirim, aile bütçelerine katkı sağlayacak gibi görünüyor.