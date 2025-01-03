1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

Tarım Kredi Marketleri, çiftçilere sadece tarımsal ürünler sunmakla kalmayıp, uygun fiyatlarla günlük tüketim ürünleri de temin edebileceğiniz bir zincir olarak öne çıkıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve çiftçilere çeşitli hizmetler sunan bir kooperatif ağıdır. Çiftçiler, bu kooperatiflerin üyesi olduktan sonra, Tarım Kredi Marketleri üzerinden tarımsal üretimde ihtiyaç duydukları yem, tohum, ilaç, gübre gibi ürünleri temin edebilirler. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşanlar için hayvan besleme ekipmanları da sağlanmaktadır. Tarım Kredi Marketleri, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yer alan şubeleriyle hizmet vermektedir. Tarım Kredi Marketleri 2025 Kataloğunda Ayçiçek Yağlarında İndirim: Tarım Kredi Marketleri, 2025 yılına ait yeni kataloglarını yayımlarken, en dikkat çeken ürünlerden biri de ayçiçek yağı oldu. Özellikle, 5 litrelik ayçiçek yağı paketinde yapılan indirim, aile bütçelerine katkı sağlayacak gibi görünüyor. İşte, Tarım Kredi Marketleri'nden temin edilebilecek ayçiçek yağı fiyatları: Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 1 lt: 90 TL (per litrelik fiyat) Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 2 lt: 85 TL (per litrelik fiyat) Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 5 lt: 79 TL (per litrelik fiyat) Kaynak: Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi (https://www.tarimkredi.org.tr) Derleme: takvim.com.tr