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1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye genelindeki çiftçilere yönelik hizmetleriyle tanınan önemli bir kuruluş olarak, 2025 yılına yönelik yeni kataloglarını yayımladı.

Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:58
1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

Tarım Kredi Marketleri, çiftçilere sadece tarımsal ürünler sunmakla kalmayıp, uygun fiyatlarla günlük tüketim ürünleri de temin edebileceğiniz bir zincir olarak öne çıkıyor.

1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

Tarım Kredi Kooperatifleri

Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve çiftçilere çeşitli hizmetler sunan bir kooperatif ağıdır. Çiftçiler, bu kooperatiflerin üyesi olduktan sonra, Tarım Kredi Marketleri üzerinden tarımsal üretimde ihtiyaç duydukları yem, tohum, ilaç, gübre gibi ürünleri temin edebilirler.

1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

Ayrıca, hayvancılıkla uğraşanlar için hayvan besleme ekipmanları da sağlanmaktadır. Tarım Kredi Marketleri, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yer alan şubeleriyle hizmet vermektedir.

1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

Tarım Kredi Marketleri 2025 Kataloğunda Ayçiçek Yağlarında İndirim:

Tarım Kredi Marketleri, 2025 yılına ait yeni kataloglarını yayımlarken, en dikkat çeken ürünlerden biri de ayçiçek yağı oldu. Özellikle, 5 litrelik ayçiçek yağı paketinde yapılan indirim, aile bütçelerine katkı sağlayacak gibi görünüyor.

1-2 ve 5 litre ayçiçek yağına dev indirim; Tarım Kredi Market 6 Ocak kataloğu

İşte, Tarım Kredi Marketleri'nden temin edilebilecek ayçiçek yağı fiyatları: