0 FAZLİ KREDİ KAMPANYASI | Bankalar faizsiz kredi yarışında! Tutar 90.000 TL’ye ulaştı! Denizbank, QNB, Akbank, Garanti, İNG...

Türk bankacılık sektöründe rekabet, tarihi bir zirveye ulaştı! Yeni müşteri kazanımını ana hedef olarak belirleyen 8 dev banka ardı ardına duyurdukları sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarına devam ediyor. Vatandaşın nakit ihtiyacına nefes aldıran bu dev kampanyaların toplam tutarı bazı bankalarda tam 90.000 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Peki, bu dev kampanyaların detaylarında neler var? En yüksek faizsiz tutarı kim sunuyor, kredinin vadesi ve geri ödeme koşulları neler? İşte 27 Ekim 2025 itibarıyla 8 bankanın faizsiz kredi haritası ve uzman analizimizle merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2025 16:15
Bankaların "Yeni Müşteriye Özel" etiketiyle sunduğu bu yarışta, en iyi teklif DenizBank'tan geldi. Banka yeni dijital müşterilerine toplamda 90.000 TL'ye ulaşan faizsiz finansman imkanı sunuyor. Bu rekor tutarın dağılımı ise, finansal planlama açısından büyük önem taşıyor:

Tüketici Kredisi: 3 ay vadeyle 65.000 TL'ye varan sıfır faizli kredi.

Nakit Avans: 3 ay vadeyle 25.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans.

💰 8 Bankanın Sıfır Faizli Kredi Yarışı: Kim Kaç TL Veriyor?

En yüksek tutardan başlayarak, sektörün önde gelen 9 bankasının faizsiz finansman imkanlarını tablo halinde derledik. Mobil okuyucular için hızlıca tarayabilecekleri bu tablo, karar verme sürecini kolaylaştırıyor:

Banka Adı Toplam Faizsiz Tutar (₺) Faiz Oranı Vade (Ay) Kampanya Dağılımı ve Not
DenizBank 90.000 %0 3 Ay 65.000 TL Kredi + 25.000 TL Nakit Avans

Garanti BBVA 75.000 %0 3 Ay 50.000 TL Kredi (Sigortasız) + 25.000 TL Taksitli Avans

Enpara.com (QNB) 60.000 %0 6 Ay En Uzun Vade! 60.000 TL Kredi

Akbank 60.000 %0 3-6 Ay 35.000 TL Kredi (6 Ay) + 25.000 TL Taksitli Avans (3 Ay)