0 FAZLİ KREDİ KAMPANYASI | Bankalar faizsiz kredi yarışında! Tutar 90.000 TL'ye ulaştı! Denizbank, QNB, Akbank, Garanti, İNG...
Türk bankacılık sektöründe rekabet, tarihi bir zirveye ulaştı! Yeni müşteri kazanımını ana hedef olarak belirleyen 8 dev banka ardı ardına duyurdukları sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarına devam ediyor. Vatandaşın nakit ihtiyacına nefes aldıran bu dev kampanyaların toplam tutarı bazı bankalarda tam 90.000 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Peki, bu dev kampanyaların detaylarında neler var? En yüksek faizsiz tutarı kim sunuyor, kredinin vadesi ve geri ödeme koşulları neler? İşte 27 Ekim 2025 itibarıyla 8 bankanın faizsiz kredi haritası ve uzman analizimizle merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2025 16:15