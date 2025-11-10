🏆 TAMİRCİYE UĞRAMAYAN EFSANELER! ASLA BOZULMAYAN 17 UCUZ ARABA: Hangi modeller ömürlük oldu?

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser, sadece bir SUV değil, bir küresel efsane. Dünyanın en zorlu arazilerinde hayatta kalmasıyla ünlü olan bu model, V8 motoru ve tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemiyle 500.000 milin (800.000 km) üzerine kolaylıkla çıkabiliyor. Arazi tutkunlarının ve kaşiflerin favorisi olan Land Cruiser, pahalı bir yatırım olmasına rağmen minimal bakımla değerini yıllarca koruyor.