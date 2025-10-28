🚨 90.000 TL KAPIDA! Faizsiz kredi ve nakit avans yarışında kızıştı: Hangi banka ne veriyor? (Denizbank, Akbank, Garanti, ING...)
Türk bankacılık sektöründe tarihi rekor kırıldı: Rekabet zirvede, hedef yeni müşteri! Vatandaşın nakit sıkışıklığına ilaç gibi gelen kampanya dalgasında 8 dev banka, tam 90.000 TL'ye varan sıfır faizli kredi ve nakit avans fırsatlarını arka arkaya duyurdu. QNB'den Akbank'a, Garanti'den Denizbank'a... Hangi banka, ne kadar faizsiz tutar sunuyor? Peki bu dev kampanyaların detaylarında neler var? En yüksek faizsiz tutarı kim sunuyor, kredinin vadesi ve geri ödeme koşulları neler? İşte 28 Ekim 2025 itibarıyla 8 bankanın faizsiz kredi haritası ve uzman analizimizle merak edilen tüm detaylar...
