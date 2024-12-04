Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

"Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklananan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün 9 daire ve 2 deposunun olduğu tespit edildi. 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirlenirken sözde hayvanseverin bağış paralarıyla 7 operasyon, çok sayıda güzellik seansı ve at yarışı oynadığı ortaya çıktı. MASAK raporunda derneğin, köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan "Almina Pet" isimli şirketten aldığı bildirildi.