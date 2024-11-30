Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...
Yıllardır şekerin zararları üzerine pek çok şey duysak da işin sırrı aslında doğru zamanda ve doğru miktarda tüketmekte yatıyor. Şeker vücudun enerji ihtiyacını hızla karşılayabilir ve doğru kullanıldığında atletik performansı artırabilir. Peki, şekerin faydalarından nasıl yararlanabiliriz? İşte uzmanlardan enerji artışı ve sağlıklı bir yaşam için şeker tüketiminin altın kuralları...
Giriş Tarihi: 30.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:58