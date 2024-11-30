Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

Şeker genellikle sağlıksız olarak bilinse de doğru zamanda ve miktarda tüketildiğinde faydalı olabilir. Aynı zamanda şeker, vücudun hızlı enerji depolamaya ihtiyacı olduğu süreçte yardımcı bir besin kaynağıdır. Ancak şeker tüketiminde yanlış zamanlama enerji düşüşlerine ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki şekeri doğru tüketmek için hangi adımlar izlenmeli? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...