Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

Yıllardır şekerin zararları üzerine pek çok şey duysak da işin sırrı aslında doğru zamanda ve doğru miktarda tüketmekte yatıyor. Şeker vücudun enerji ihtiyacını hızla karşılayabilir ve doğru kullanıldığında atletik performansı artırabilir. Peki, şekerin faydalarından nasıl yararlanabiliriz? İşte uzmanlardan enerji artışı ve sağlıklı bir yaşam için şeker tüketiminin altın kuralları...

Giriş Tarihi: 30.11.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:58
Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

Şeker genellikle sağlıksız olarak bilinse de doğru zamanda ve miktarda tüketildiğinde faydalı olabilir. Aynı zamanda şeker, vücudun hızlı enerji depolamaya ihtiyacı olduğu süreçte yardımcı bir besin kaynağıdır. Ancak şeker tüketiminde yanlış zamanlama enerji düşüşlerine ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki şekeri doğru tüketmek için hangi adımlar izlenmeli? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...

Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

Egzersiz öncesi tüketmek enerji seviyelerini yükseltiyor

Egzersiz öncesi şeker tüketimi antrenman sırasında enerji seviyelerini artırır. Özellikle egzersizden 30-60 dakika önce tüketilen doğal şekerler kasların daha verimli çalışmasını sağlar. Muz veya hurma gibi sağlıklı atıştırmalıklar yorgunluğu azaltıp performansı artırabilir.

Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

Egzersizin ardından tüketmek iyileşme sürecini hızlandırıyor

Egzersiz sonrası şeker tüketimi ise iyileşme sürecini hızlandırır. Egzersiz sırasında kaslar glikojen depolarını tüketir ve bunların yenilenmesi için şeker tüketimi önemlidir. Bir meyve ve protein kaynağı içeren bir smoothie kas onarımını destekler ve enerji seviyelerini dengeler.

Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

Sabah erken saatlerde doğal şekerler tüketilmeli

Sabah saatlerinde ise gece boyunca tükenen glikojen depolarının yenilenmesi için doğal şekerler tüketilebilir. Fakat bu şekerleri protein ve kompleks karbonhidratlarla dengelemek gerekir. Örneğin taze meyvelerle hazırlanan bir yulaf ezmesi güne enerjik bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

Böyle tüketirseniz şeker dostunuz olabilir! Özellikle günün o saatinde...

UYKU ÖNCESİ KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ

Uyku öncesinde ise şekerden kaçınılması önerilir. Şeker, melatonin hormonunun üretimini engelleyebilir ve bu da uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Eğer tatlı bir şey yemek istenirse şeker yerine fındık gibi düşük şekerli alternatifler tercih edilmelidir.

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