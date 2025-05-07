Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

Yeni araştırma, yıllardır süregelen bir alışkanlığın çocuklar üzerinde düşündüğünüzden çok daha büyük etkilere yol açtığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 19:08
Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

Ailelerin çoğunun farkında olmadan sıkça yaptığı bir davranış, çocukların zihinsel becerileri ve ruh sağlığı üzerinde sanılandan çok daha derin izler bırakabilir.

Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

🧠 15 BİN ÇOCUK İNCELENDİ: DÜŞÜK DİKKAT, ZAYIF PLANLAMA, ARTAN DEPRESYON

Yeni Güney Galler'deki Wollongong Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, beş yaş altındaki 15 bin çocuğa ait verileri analiz etti. JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, çocuklarının yanında sıklıkla telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında:

  • Planlama ve organize olma becerileri zayıf,

  • Dikkat süresi düşük,

  • Paylaşma ve duygusal düzenleme sorunları yaygın,

  • Depresyon, kaygı ve öfke nöbetlerine yatkınlık daha fazla.

Araştırmacılar, bu etkilerin sadece çocuğun ekran kullanımından değil, ebeveynin çocuğa olan ilgisinin azalmasından da kaynaklandığını belirtti.

Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

👨‍👩‍👧 "DUYGUSAL YOKSUNLUK": TEKNOLOJİ, ETKİLEŞİMİ ENGELLİYOR

Ebeveynlerin, çocuklarıyla oyun oynarken, yemek yerken ya da basit gündelik iletişim sırasında ekrana yönelmesi; çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanamamasına yol açıyor. Bu da çocuğun:

  • İlgisiz ya da gecikmeli yanıtlar alması,

  • Kendini değersiz hissetmesi,

  • Hayal kırıklığı, öfke, yalnızlık gibi duyguları daha sık yaşaması gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

🔍 21 ARAŞTIRMANIN İNCELENDİĞİ META-ANALİZ

Çalışma kapsamında bilim insanları, ebeveynlerin teknoloji kullanımı üzerine yapılan 21 farklı çalışmayı derledi. Ortaya çıkan sonuçlar, yalnızca bilişsel değil, davranışsal bozulmaların da teknolojiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

📌 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre:

  • 2 yaş altı çocukların ekranla hiç tanışmaması,

  • 2-4 yaş arası çocukların ise günde maksimum 1 saat ekran karşısında kalması öneriliyor.

Ancak uzmanlar, bu kuralların yalnızca çocuklara değil, ebeveynlere de uygulanması gerektiği görüşünde.