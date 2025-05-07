Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

🧠 15 BİN ÇOCUK İNCELENDİ: DÜŞÜK DİKKAT, ZAYIF PLANLAMA, ARTAN DEPRESYON

Yeni Güney Galler'deki Wollongong Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, beş yaş altındaki 15 bin çocuğa ait verileri analiz etti. JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, çocuklarının yanında sıklıkla telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında:

Planlama ve organize olma becerileri zayıf ,

Dikkat süresi düşük ,

Paylaşma ve duygusal düzenleme sorunları yaygın ,

Depresyon, kaygı ve öfke nöbetlerine yatkınlık daha fazla.

Araştırmacılar, bu etkilerin sadece çocuğun ekran kullanımından değil, ebeveynin çocuğa olan ilgisinin azalmasından da kaynaklandığını belirtti.