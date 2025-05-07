Yeni araştırma: Ebeveynlerin yaptığı bu hata çocuklarda depresyon yaratıyor

Ailelerin çoğunun farkında olmadan sıkça yaptığı bir davranış, çocukların zihinsel becerileri ve ruh sağlığı üzerinde sanılandan çok daha derin izler bırakabilir. 🧠 15 BİN ÇOCUK İNCELENDİ: DÜŞÜK DİKKAT, ZAYIF PLANLAMA, ARTAN DEPRESYON Yeni Güney Galler'deki Wollongong Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, beş yaş altındaki 15 bin çocuğa ait verileri analiz etti. JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, çocuklarının yanında sıklıkla telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında: Planlama ve organize olma becerileri zayıf, Dikkat süresi düşük, Paylaşma ve duygusal düzenleme sorunları yaygın, Depresyon, kaygı ve öfke nöbetlerine yatkınlık daha fazla. Araştırmacılar, bu etkilerin sadece çocuğun ekran kullanımından değil, ebeveynin çocuğa olan ilgisinin azalmasından da kaynaklandığını belirtti. 👨‍👩‍👧 'DUYGUSAL YOKSUNLUK': TEKNOLOJİ, ETKİLEŞİMİ ENGELLİYOR Ebeveynlerin, çocuklarıyla oyun oynarken, yemek yerken ya da basit gündelik iletişim sırasında ekrana yönelmesi; çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanamamasına yol açıyor. Bu da çocuğun: İlgisiz ya da gecikmeli yanıtlar alması, Kendini değersiz hissetmesi, Hayal kırıklığı, öfke, yalnızlık gibi duyguları daha sık yaşaması gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. 🔍 21 ARAŞTIRMANIN İNCELENDİĞİ META-ANALİZ Çalışma kapsamında bilim insanları, ebeveynlerin teknoloji kullanımı üzerine yapılan 21 farklı çalışmayı derledi. Ortaya çıkan sonuçlar, yalnızca bilişsel değil, davranışsal bozulmaların da teknolojiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. 📌 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE DİYOR? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre: 2 yaş altı çocukların ekranla hiç tanışmaması, 2-4 yaş arası çocukların ise günde maksimum 1 saat ekran karşısında kalması öneriliyor. Ancak uzmanlar, bu kuralların yalnızca çocuklara değil, ebeveynlere de uygulanması gerektiği görüşünde. 🛑 UZMANLARDAN UYARI: 'CİHAZLARI SESSİZE ALIN, YÜZÜNÜZE BAKMALARINA İZİN VERİN' Araştırmayı yürüten ekip, özellikle yemek masası, oyun zamanı ve uyku öncesi gibi duygusal bağ kurma açısından kritik zaman dilimlerinde telefonun kenara bırakılmasını öneriyor. Bu basit alışkanlık değişikliği, çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimini korumada büyük rol oynayabilir. 'Ebeveynler, çocuklarının ilk ve en önemli öğretmenleridir. Onların ilgisizliği, çocukta öğrenme isteğini ve duygusal dayanıklılığı baltalayabilir.'