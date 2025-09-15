Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Yeni Araştırma: Çok Zayıf Olmak, Kilolu Olmaktan Daha Tehlikeli

Yeni Araştırma: Çok Zayıf Olmak, Kilolu Olmaktan Daha Tehlikeli

15.09.2025
Aşırı zayıf olmak, sandığımızdan çok daha tehlikeli olabilir. Danimarka'da gerçekleştirilen geniş çaplı araştırmada, düşük vücut kitle indeksine sahip kişilerin erken ölüm riskinin 2,7 kat arttığı belirlendi. Buna karşılık, kilolu ya da hafif obez bireylerde böyle bir risk gözlemlenmedi.

ÇOK ZAYIF OLMAK, KİLOLU OLMAKTAN DAHA TEHLİKELİ

Danimarkalı bilim insanlarının yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma, toplumun yaygın inanışlarını sarsacak sonuçlar ortaya koydu. 85 bini aşkın kişi üzerinde yapılan beş yıllık takip çalışmasında, aşırı zayıf bireylerin ölüm riskinin, kilolu veya hafif obez bireylere göre çok daha yüksek olduğu belirlendi.

📊 ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ VE KATILIMCILAR

  • Çalışmaya 85.761 kişi dahil edildi.

  • Katılımcıların %81'i kadın, ortanca yaş ise 66,4 olarak kaydedildi.

  • Beş yıl içinde katılımcıların %8'i (7.555 kişi) hayatını kaybetti.

⚖️ BULGULAR: "ŞİŞMAN AMA FORMDA" OLMAK MÜMKÜN

Bilim insanları, 25–30 VKİ (kilolu) ve 30–35 VKİ (hafif obez) aralığında olan bireylerin ölüm riskinin, sağlıklı kabul edilen 22,5–25 VKİ aralığındaki bireylerle benzer olduğunu açıkladı. Bu sonuç, "metabolik olarak sağlıklı kilolu" ya da halk arasında söylenen haliyle "şişman ama formda" kavramını doğruluyor.

Buna karşılık, 18,5 ve altı VKİ'ye sahip çok zayıf kişilerde ölüm riskinin 2,7 kat arttığı, hatta sağlıklı kabul edilen aralığın alt sınırında yer alan 18,5–20 VKİ grubundakilerin dahi iki kat daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı.

🧬 UZMAN GÖRÜŞLERİ

Araştırmayı yürüten Aarhus Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Sigrid Bjerge Gribsholt, sonuçların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

  • Bazı bireylerin altta yatan bir hastalık nedeniyle kilo kaybetmiş olabileceğini, bu yüzden düşük kilonun risk gibi görünebildiğini belirtti.