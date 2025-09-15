Yeni Araştırma: Çok Zayıf Olmak, Kilolu Olmaktan Daha Tehlikeli

⚖️ BULGULAR: "ŞİŞMAN AMA FORMDA" OLMAK MÜMKÜN

Bilim insanları, 25–30 VKİ (kilolu) ve 30–35 VKİ (hafif obez) aralığında olan bireylerin ölüm riskinin, sağlıklı kabul edilen 22,5–25 VKİ aralığındaki bireylerle benzer olduğunu açıkladı. Bu sonuç, "metabolik olarak sağlıklı kilolu" ya da halk arasında söylenen haliyle "şişman ama formda" kavramını doğruluyor.

Buna karşılık, 18,5 ve altı VKİ'ye sahip çok zayıf kişilerde ölüm riskinin 2,7 kat arttığı, hatta sağlıklı kabul edilen aralığın alt sınırında yer alan 18,5–20 VKİ grubundakilerin dahi iki kat daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı.