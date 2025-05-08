Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

🔬 DR. EMİLY FOSTER'IN HAZIRLADIĞI 30 GÜNLÜK 10 KİLO VERDİREN DİYETİN TEMEL PRENSİPLERİ

🔶 Aralıklı Oruç (16:8 Metodu):

Günde sadece 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yeniyor, kalan 16 saatte su, şekersiz bitki çayı ve kahve serbest. Bu sayede yağ yakımı tetikleniyor.

🔶 Glutensiz ve Şekersiz Beslenme:

Rafine şeker, un ve gluten içeren ürünler tamamen diyetten çıkarılıyor. Yerine badem unu, yulaf ve tatlı patates gibi kompleks karbonhidratlar kullanılıyor.

🔶 Sebze Ağırlıklı, Protein Destekli Tabaklar:

Öğünlerin %50'si lif açısından zengin sebzelerden, %25'i kaliteli protein kaynaklarından (örneğin balık, hindi, yumurta) ve %25'i ise sağlıklı karbonhidratlardan oluşuyor.

🔶 Akşam 19.00'dan Sonra Yemek Yok:

Sindirimin yavaşladığı gece saatlerinde yemek tüketimi yasaklanarak hem şişkinlik hem de yağlanma engelleniyor.