Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

Haziran ayı yaklaşırken pek çok kişi tatil planlarını hızlandırdı. Mayo ve bikinilerin ortaya çıktığı bu dönemde "fazlalıklardan kurtulmak" isteyenlerin sayısı da giderek artıyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:45
Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

İngiltere merkezli beslenme uzmanı Dr. Emily Foster tarafından önerilen "30 günlük 10 kilo diyeti" dikkat çekiyor. Bilimsel temellere dayanan bu diyet; düşük glisemik indeksli besinler, aralıklı oruç prensibi ve anti-inflamatuar besinlerle metabolizmayı hızlandırmayı hedefliyor.

Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

🔬 DR. EMİLY FOSTER'IN HAZIRLADIĞI 30 GÜNLÜK 10 KİLO VERDİREN DİYETİN TEMEL PRENSİPLERİ

🔶 Aralıklı Oruç (16:8 Metodu):
Günde sadece 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yeniyor, kalan 16 saatte su, şekersiz bitki çayı ve kahve serbest. Bu sayede yağ yakımı tetikleniyor.

🔶 Glutensiz ve Şekersiz Beslenme:
Rafine şeker, un ve gluten içeren ürünler tamamen diyetten çıkarılıyor. Yerine badem unu, yulaf ve tatlı patates gibi kompleks karbonhidratlar kullanılıyor.

🔶 Sebze Ağırlıklı, Protein Destekli Tabaklar:
Öğünlerin %50'si lif açısından zengin sebzelerden, %25'i kaliteli protein kaynaklarından (örneğin balık, hindi, yumurta) ve %25'i ise sağlıklı karbonhidratlardan oluşuyor.

🔶 Akşam 19.00'dan Sonra Yemek Yok:
Sindirimin yavaşladığı gece saatlerinde yemek tüketimi yasaklanarak hem şişkinlik hem de yağlanma engelleniyor.

Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

🧘‍♀️ DİYETLE BİRLİKTE UYGULANMASI GEREKEN RUTİNLER:

  • Her sabah aç karna 2 bardak ılık limonlu su içmek

  • Günde 30-40 dakika tempolu yürüyüş yapmak

Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

  • Haftada 3 gün evde HIIT tarzı egzersiz

  • Günde 2 litre su tüketmek

  • Uykuyu düzene sokmak (en az 7 saat)

Yaza 1 ay kala 10 kilo verdiren diyet listesi! Acil kilo vermek isteyenlere özel

🥗 1 GÜNLÜK ÖRNEK DİYET LİSTESİ:

🔸 Kahvaltı (11:00):

  • 2 haşlanmış yumurta

  • 1 dilim avokado

  • 1 dilim glütensiz ekmek

  • 1 fincan şekersiz yeşil çay