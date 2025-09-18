Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Yapay zeka 20 yıl sonra kanser olup olmayacağınızı söylüyor! Doğruluk payı tüyler ürpertti

Yapay zeka 20 yıl sonra kanser olup olmayacağınızı söylüyor! Doğruluk payı tüyler ürpertti

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Alman Kanser Araştırma Merkezi ve Kopenhag Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla geliştirilen "Delphi-2M" adlı yapay zeka modeli, önümüzdeki 20 yıl içinde insanların kansere yakalanıp yakalanmayacağını tahmin edebiliyor.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 22:16
Bilim insanları tarafından geliştirilen çığır açıcı yapay zeka aracı, bireylerin sağlık geçmişi ve yaşam tarzını inceleyerek kanser dahil binlerce hastalık için risk haritası çıkarıyor.

YAPAY ZEKA 20 YIL İÇİNDE KANSER RİSKİNİ TAHMİN EDEBİLİYOR

Bilim dünyasında büyük ses getiren bir gelişme yaşandı. Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (EMBL), Alman Kanser Araştırma Merkezi ve Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, önümüzdeki 20 yıl içinde insanların kanser olup olmayacağını tahmin edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdi. "Delphi-2M" adı verilen bu sistem, bireylerin sağlık geçmişi ve yaşam tarzı alışkanlıklarını analiz ederek kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi hastalıklar için risk oranlarını hesaplayabiliyor.

Model, İngiltere Biyobankası'ndan 400 bin kişi ve Danimarka ulusal kayıtlarından 1,9 milyon kişi üzerinde test edildi. Çalışmanın yazarlarından Tomas Fitzgerald, "Yapay zekamız tıbbi olaylardaki kalıpları öğreniyor ve gelecekteki sağlık sonuçlarını öngörebiliyor" dedi.

AİLE HEKİMLERİNDE KULLANILABİLİR

Uzmanlar, bu teknolojinin yakın gelecekte aile hekimliklerinde yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyor. EMBL Direktörü Prof. Ewan Birney, "Bir gün doktorunuz size 'önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceğiniz en büyük riskler bunlar ve önlemek için şu adımları atmalısınız' diyebilecek" sözleriyle yapay zekanın pratikteki faydasını anlattı.

Modelin özellikle tip 2 diyabet ve kalp krizi gibi ilerleyişi belirgin hastalıklarda başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor. Bunun yanında yapay zeka, sağlık sisteminde kaynak planlaması için de yol gösterici olabilir.

UZMANLAR UYARIYOR

Her ne kadar çığır açıcı bir buluş olsa da uzmanlar, teknolojinin sınırlarına dikkat çekiyor. Onkolog Prof. Justin Stebbing, modelin verilerdeki önyargıları tekrar üretebileceğini ve sonuçların kesin doğrular olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Benzer şekilde Prof. Peter Bannister da sistemin geniş kitlelere uygulanabilmesi için daha fazla çeşitlilik içeren verilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi