Yapay zeka 20 yıl sonra kanser olup olmayacağınızı söylüyor! Doğruluk payı tüyler ürpertti

AİLE HEKİMLERİNDE KULLANILABİLİR

Uzmanlar, bu teknolojinin yakın gelecekte aile hekimliklerinde yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyor. EMBL Direktörü Prof. Ewan Birney, "Bir gün doktorunuz size 'önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceğiniz en büyük riskler bunlar ve önlemek için şu adımları atmalısınız' diyebilecek" sözleriyle yapay zekanın pratikteki faydasını anlattı.

Modelin özellikle tip 2 diyabet ve kalp krizi gibi ilerleyişi belirgin hastalıklarda başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor. Bunun yanında yapay zeka, sağlık sisteminde kaynak planlaması için de yol gösterici olabilir.