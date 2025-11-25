Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU (BPD) HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre BPD, ruh halinde, kişilerarası ilişkilerde ve öz imajda aşırı sıkıntıya neden olacak veya sosyal ve mesleki işlevselliği etkileyecek kadar şiddetli, uzun süreli bir istikrarsızlık örüntüsüyle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur.
|BPD'nin Genel Özellikleri
|Belirtiler (NAMI'ye Göre)
|İyileşme Yolu
|Duygu Düzenleme Zorluğu
|Gerçek veya algılanan terk edilmekten kaçınma
|Terapi (Özellikle Diyalektik Davranış Terapisi)
|İstikrarsız İlişkiler
|Yoğun öfke ve öfkeyi kontrol etmede sorunlar
|Duyguları düzenlemeyi öğrenmek
|Zayıf Öz İmaj
|Tekrarlayan intihar düşünceleri ve kendine zarar verme davranışı
|Güçlü bir benlik duygusu yeniden inşa etmek
|Düzenli Ruh Hali Değişimleri
|Çarpık ve dengesiz bir benlik duygusu
|Dünyanızın tekrar etrafınızda dönmeye başlaması