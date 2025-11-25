Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

Danışman psikiyatrist Dr. Ahmed Hankir, ruh sağlığı dünyasında az bilinen ama en çok acı veren bir gerçeği aydınlattı.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:06
Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

Profesör Ahmed Hankir, BPD'li kişilerde görülen çarpıcı bir durumu gözler önüne serdi.

Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

Limerence Nedir ve Neden BPD İle İlişkilendirilir?

Dr. Hankir, sosyal medya paylaşımlarında ruh sağlığına dair önemli bilgilere yer veriyor. Uzman, limerence'ı belirli bir kişiye karşı duyulan yoğun, duygusal bir saplantı veya hayranlık olarak tanımlıyor. Ancak bu durum, yalnızca masum bir aşktan çok daha derin ve yıpratıcı bir semptom olabilir. İşte bilmeniz gerekenler:

  • Saplantının Odağı: Limerence, çoğunlukla duygusal olarak ulaşılamaz veya insanlara iyi davranmayan kişilere yöneliyor. Bu durum, BPD'li birinin o kişiyi "idealize etme" ve onu bir kaide üzerine koyma eğilimiyle örtüşüyor.

  • Onay İhtiyacı: Dr. Hankir, bu kişilerin, takıntılı oldukları kişinin onayını "oksijen gibi arzuladığını" belirtiyor. O kişiden gelen en ufak bir ilgi kırıntısı bile aşırı bir coşku yaratabiliyor.

  • Evrenin Merkezi: Takıntılı olunan kişi, küçümseyici, kaba veya istismarcı olsa bile kişinin evreninin merkezi haline gelebiliyor. Bu kişi uzaklaştığında yaşanan yıkım ve acı, dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor.

Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

BPD'DE KİMLİK KAYBI VE ACININ KÖKENİ

Psikiyatristlere göre limerence'ın kökeninde genellikle erken dönemde oluşan bağlanma yaraları yatıyor.

  • Erken Bağlanma Travmaları: BPD'li birçok kişi, çocuklukta tutarsız veya duygusal olarak uzak bir bakıcıya sahip olduğunu ifade ediyor. Bu durum, bir ebeveyn figürüyle yaşanan tutarsız sevgi ve ilgi dinamiklerini yetişkinlikte yeniden yaratma eğilimi doğuruyor.

  • Tekrar Eden Dinamik: Kişi, bilinçsizce aynı duygusal mesafeyi koruyan insanların peşinden koşuyor ve asla tutarlı bir şekilde alamadığı sevgiyi kazanmak için çaresizce çabalıyor.

  • En Kötü Belirti: Kimliği Ele Geçirme: Dr. Hankir'e göre BPD'nin en kötü belirtisi, kişinin kendi kimliğini kaybetmesi durumudur. Başka birinin onayını kazanma çabası sırasında kişi kendini tüketiyor. O kişi geri çektiğinde, reddettiğinde veya yerini başkası aldığında hissedilen acı o kadar yoğun ve bunaltıcı oluyor ki, öfkeye, umutsuzluğa ve hatta intihar düşüncelerine yol açabiliyor. Bu nedenle uzman, bu deneyimi yaşayan herkesin profesyonel yardım almasını tavsiye ediyor.

Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU (BPD) HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre BPD, ruh halinde, kişilerarası ilişkilerde ve öz imajda aşırı sıkıntıya neden olacak veya sosyal ve mesleki işlevselliği etkileyecek kadar şiddetli, uzun süreli bir istikrarsızlık örüntüsüyle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur.

BPD'nin Genel Özellikleri Belirtiler (NAMI'ye Göre) İyileşme Yolu
Duygu Düzenleme Zorluğu Gerçek veya algılanan terk edilmekten kaçınma Terapi (Özellikle Diyalektik Davranış Terapisi)
İstikrarsız İlişkiler Yoğun öfke ve öfkeyi kontrol etmede sorunlar Duyguları düzenlemeyi öğrenmek
Zayıf Öz İmaj Tekrarlayan intihar düşünceleri ve kendine zarar verme davranışı Güçlü bir benlik duygusu yeniden inşa etmek
Düzenli Ruh Hali Değişimleri Çarpık ve dengesiz bir benlik duygusu Dünyanızın tekrar etrafınızda dönmeye başlaması

Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

İYİLEŞME MÜMKÜN MÜ?

Dr. Hankir, terapiyle, özellikle de Diyalektik Davranış Terapisi (DDT) ile bu yoğun duyguları düzenlemeyi ve benlik duygusunu yeniden inşa etmeyi öğrenmenin mümkün olduğunu belirterek izleyicilere güvence veriyor. Gerçek iyileşmenin, kişinin dünyasının tekrar kendi etrafında dönmeye başlamasıyla başladığını söylüyor.