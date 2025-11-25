Uzman psikiyatrist kişilik bozukluğunun gizli belirtisini açıkladı

Erken Bağlanma Travmaları: BPD'li birçok kişi, çocuklukta tutarsız veya duygusal olarak uzak bir bakıcıya sahip olduğunu ifade ediyor. Bu durum, bir ebeveyn figürüyle yaşanan tutarsız sevgi ve ilgi dinamiklerini yetişkinlikte yeniden yaratma eğilimi doğuruyor.

En Kötü Belirti: Kimliği Ele Geçirme: Dr. Hankir'e göre BPD'nin en kötü belirtisi, kişinin kendi kimliğini kaybetmesi durumudur. Başka birinin onayını kazanma çabası sırasında kişi kendini tüketiyor. O kişi geri çektiğinde, reddettiğinde veya yerini başkası aldığında hissedilen acı o kadar yoğun ve bunaltıcı oluyor ki, öfkeye, umutsuzluğa ve hatta intihar düşüncelerine yol açabiliyor. Bu nedenle uzman, bu deneyimi yaşayan herkesin profesyonel yardım almasını tavsiye ediyor.