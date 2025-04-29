Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı
İspanya'da görev yapan kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, sabah rutinine eklenen bu içeceğin, kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda azaltabileceğini söyledi. 20 bin kişi üzerinde yapılan uzun vadeli bir takip çalışmasında, sabahları düzenli olarak bu içeceği tüketen bireylerde erken ölüm riskinin %16, kalp hastalığından ölme riskinin ise %30 oranında daha düşük olduğu gözlemlendi.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 22:46