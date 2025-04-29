Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

İspanya'da görev yapan kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, sabah rutinine eklenen bu içeceğin, kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda azaltabileceğini söyledi. 20 bin kişi üzerinde yapılan uzun vadeli bir takip çalışmasında, sabahları düzenli olarak bu içeceği tüketen bireylerde erken ölüm riskinin %16, kalp hastalığından ölme riskinin ise %30 oranında daha düşük olduğu gözlemlendi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 22:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 22:46
Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

Ünlü kardiyolog Dr. Aurelio Rojas'a göre sabah saatlerinde içilen sade kahve, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabilir. Sosyal medyada 400 binden fazla takipçisine seslenen doktor, kahvenin yalnızca sabah içildiğinde kalp sağlığına ve ömür süresine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

☕ SABAH KAHVESİ MUCİZESİ NEDİR?

İspanya'da görev yapan kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, yaptığı açıklamada sabah saatlerinde içilen bir fincan sade kahvenin, uzun yaşam ve sağlıklı bir kalp için altın değerinde olduğunu belirtti.

🔹 Sadece sabahları içildiğinde faydalı!
🔹 Öğleden sonra içildiğinde sirkadiyen ritmi bozarak olumsuz etki yaratabilir.
🔹 Öğlen sonrası kahve tüketimi, melatonin ve kortizol gibi hormonların salınımını bozabilir; bu da uykusuzluk ve stres riskini artırır.

Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

🧬 BİLİMSEL KANITLARLA DESTEKLENEN FAYDALAR

📊 Tulane Üniversitesi (ABD) araştırması:

  • 20 yıl boyunca 20.000 kişi takip edildi.

  • Sabah kahve içenlerin:

    • %16 daha az ölüm riski

    • %30 daha az kalp hastalığı riski olduğu görüldü.

Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

📊 SEMMELWEİS ÜNİVERSİTESİ & QUEEN MARY ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMASI:

  • Kahvenin felç riskini düşürdüğü ve kalp sağlığını desteklediği doğrulandı.

Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

💪 KAHVENİN İÇERİĞİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Kahve çekirdeklerinde bulunan bazı besin maddeleri sağlığı doğrudan etkiliyor:
B2 ve B5 Vitaminleri – Kan hücrelerini korur
Magnezyum & Potasyum – Kan basıncı ve şeker dengesi sağlar
Bitkisel antioksidan bileşikler – Hücre yaşlanmasını geciktirir

📌 Magnezyum eksikliği, kalp krizi ve felç riskini artırabilir!