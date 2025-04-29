Uzman doktor sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı

☕ SABAH KAHVESİ MUCİZESİ NEDİR?

İspanya'da görev yapan kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, yaptığı açıklamada sabah saatlerinde içilen bir fincan sade kahvenin, uzun yaşam ve sağlıklı bir kalp için altın değerinde olduğunu belirtti.

🔹 Sadece sabahları içildiğinde faydalı!

🔹 Öğleden sonra içildiğinde sirkadiyen ritmi bozarak olumsuz etki yaratabilir.

🔹 Öğlen sonrası kahve tüketimi, melatonin ve kortizol gibi hormonların salınımını bozabilir; bu da uykusuzluk ve stres riskini artırır.