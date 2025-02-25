Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Uzman doktor önerdi: Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği!

Uzman doktor önerdi: Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği!

📢 Ramazan'da kilo vermek isteyenler için özel içecek tarifi! Bir doktorun iftarda kilo verme sürecine destek olacağını belirttiği içecek gerçekten işe yarıyor mu? Uzmanlar bu tarifi değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:05
Uzman doktor önerdi: Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği!

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolünü sağlamak isteyenler için farklı öneriler gündeme geliyor. Bir doktorun iftar için paylaştığı özel içecek tarifi, kilo verme sürecine destek olabileceği iddiasıyla dikkat çekti. Ancak bu içeceğin gerçekten etkili olup olmadığı merak konusu. Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, içeriğini değerlendirerek bilimsel açıdan ne kadar faydalı olduğunu yorumladı. İşte iftar sonrası kilo kontrolüne yardımcı olduğu söylenen o içeceğin detayları ve uzman görüşleri!

Uzman doktor önerdi: Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği!

📌 RAMAZAN AYINDA KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu yıl Ramazan ayı, 28 Şubat Cuma akşamı başlayıp 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Oruç süresince vücut uzun saatler boyunca susuz ve aç kalıyor, bu da metabolizmanın yavaşlamasına neden olabiliyor. İftardan sonra tüketilen yiyeceklerin içeriği ve miktarı, kilo kontrolü açısından büyük önem taşıyor. Son dönemde beslenme uzmanı Dr. Amina Hassan'ın önerdiği ve iftarda tüketilebilecek bir kilo verme içeceği sosyal medyada ilgi gördü.

Uzman doktor önerdi: Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği!

🥒 DR. AMİNA HASSAN'IN DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

Dr. Amina Hassan'ın tarifine göre, içeceğin ana malzemeleri şunlar:

  • Salatalık dilimleri 🥒
  • Chia tohumları 🌱
  • Havuç 🥕
  • Limon 🍋
  • Zencefil 🫚
  • Pancar 🏵️

İçeceğin hazırlanışı oldukça basit. Tüm malzemeleri 2-3 saat suda bekletmek ve ardından iftar sonrası içmek gerekiyor. Dr. Amina, bu içeceğin sindirimi desteklediğini, şişkinliği azalttığını ve cilt sağlığını iyileştirdiğini belirtiyor. Ayrıca, '4-5 kilo vermek istiyorsanız, şekerli içecekler yerine bu içeceği tercih edin' diyerek önerisini destekliyor.

Uzman doktor önerdi: Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği!

🔬 UZMANLAR NE DİYOR? GERÇEKTEN KİLO VERMEYE YARDIMCI MI?

Klinik diyetisyen Dr. Ridhima Khamesra, bu içeceğin kilo kaybına etkisini değerlendirdi. Dr. Ridhima, "Hiçbir içecek tek başına gözle görülür kilo kaybına neden olmaz, ancak bu karışım sağlık açısından çeşitli avantajlar sunabilir" diyor. 🏥

Dr. Ridhima'ya göre:

Tokluk hissi verir: Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşük olduğu için açlık krizlerini önleyebilir.
Metabolizmayı destekler: Zencefil ve limon termojenik özelliklere sahiptir, yani metabolizmayı hafifçe hızlandırabilir.
Hidrasyonu artırır: Salatalık ve limon suyu, vücudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
Kan şekeri kontrolüne destek olur: Chia tohumları, karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekeri dalgalanmalarını önleyebilir.

Ancak Dr. Ridhima, tek başına bu içeceği içmenin dört ila beş kilo verdirmeyeceğini vurguluyor. "Kalori açığı oluşturmazsanız ve egzersiz yapmazsanız, kilo vermek mümkün olmaz" diyor. 🏋️‍♀️

Uzman doktor önerdi: Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği!

💧 DETOKS SULARI GERÇEKTEN FAYDALI MI?

Detoks içecekleri, su tüketimini artırarak vücudu nemli tutmak ve sindirimi desteklemek açısından faydalı olabilir. Fakat Dr. Ridhima, vücudun zaten karaciğer ve böbrekler sayesinde doğal bir detoks sistemine sahip olduğunu hatırlatıyor. Yani, bu tür içecekler tek başına bir 'mucize çözüm' sunmaz. Gerçek ve kalıcı kilo kaybı, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktiviteyle sağlanabilir.