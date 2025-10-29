Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

HER EKRAN BOYUTU İÇİN FARKLI MESAFE GEREKİYOR

Which? araştırmacıları farklı boyutlardaki televizyonları izlemek üzere çeşitli yaş gruplarından katılımcılarla bir deney yaptı. Katılımcılar, en net görüntüyü aldıkları noktayı belirleyene kadar hareket etti. Sonuçta her ekran boyutu için ideal izleme mesafesi ortaya çıktı.