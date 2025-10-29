Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

Evdeki televizyonunuzu nereye koyduğunuzu hiç düşündünüz mü? Uzmanlara göre milyonlarca kişi, televizyonunu yanlış bir noktaya yerleştiriyor ve farkında olmadan izleme keyfini bozuyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 23:17
Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

Televizyonunuzu şöminenin üzerine ya da oturma odasının bir köşesine koyduysanız, büyük ihtimalle yanlış yapıyorsunuz.

Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

HER EKRAN BOYUTU İÇİN FARKLI MESAFE GEREKİYOR

Which? araştırmacıları farklı boyutlardaki televizyonları izlemek üzere çeşitli yaş gruplarından katılımcılarla bir deney yaptı. Katılımcılar, en net görüntüyü aldıkları noktayı belirleyene kadar hareket etti. Sonuçta her ekran boyutu için ideal izleme mesafesi ortaya çıktı.

Televizyon Boyutu Önerilen İzleme Mesafesi
32 inç 2 metre
40 - 43 inç 2,5 metre
48 - 50 inç 2,7 - 3 metre
55 inç 3,4 - 3,7 metre
65 inç 4 metre
65 inç üzeri En az 4,2 metre

Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

Araştırma ekibinden Martin Pratt, çok büyük bir televizyona yakın oturmanın görüntü bütünlüğünü bozduğunu söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

"Ekranın tamamını aynı anda göremiyorsanız, sahnelerin ayrıntısını da kaçırırsınız. Küçük bir mesafe farkı bile izleme deneyimini tamamen değiştirebilir."

Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

Evlerin Üçte İkisi Televizyonu Yanlış Konuma Yerleştiriyor

Araştırmaya katılan 1200'den fazla kişi üzerinde yapılan ankette, her üç evden ikisinin televizyonu yanlış noktaya koyduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu oran milyonlarca haneye karşılık geliyor.

Kısaca:

  • Televizyona çok yakınsanız → Koltukları biraz geriye alın.

  • Çok uzaktaysanız → Ekranı biraz öne taşıyın.

  • Küçük bir değişiklik bile görüntü kalitesini gözle görülür şekilde artırır.

Televizyonu yanlış izliyorsunuz! Uzmanlar uyardı: İşte ekranın durması gereken nokta

"TELEVİZYONA YAKIN OTURMAK GÖZLERİ BOZAR" SÖZÜ YANLIŞ

Çocukken çoğumuzun duyduğu "Televizyona çok yaklaşma, gözlerin bozulur" uyarısı aslında bir efsane.
ABD'li retina uzmanı Dr. Ethan Stern, bu inancın doğru olmadığını belirtiyor: