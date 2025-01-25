Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Başkanı Ali Bahar'ın, tekne kazasında ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, teknedeki M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi. Savcılığın aldığı ek ifadeler, Ali Bahar ile teknede bulunan evli kadın Y.C.Ç.'nin yasak aşk yaşadığını ortaya çıkardı. Ayrıca Ali Bahar'ın otopsi raporunda, vücudunda 2,55 promil alkol ve anestezik ilaç 'lidokain' maddesi bulunduğu öğrenildi.