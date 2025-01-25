Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Başkanı Ali Bahar'ın, tekne kazasında ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, teknedeki M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi. Savcılığın aldığı ek ifadeler, Ali Bahar ile teknede bulunan evli kadın Y.C.Ç.'nin yasak aşk yaşadığını ortaya çıkardı. Ayrıca Ali Bahar'ın otopsi raporunda, vücudunda 2,55 promil alkol ve anestezik ilaç 'lidokain' maddesi bulunduğu öğrenildi.

DHA
takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:32
Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55) 19 Temmuz 2024 tarihindeki tekne kazası bir yasak aşkı da ortaya çıkardı.

Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı, kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki 2 kişiyle denize açıldı. Geceyi denizde geçiren üçlü, sabah limana dönmek üzere hareket etti. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı.

Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

ekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar, motor pervanelerinin arasında kaldı. Bahar'ın ağır yaralandığının fark edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü.

Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler olan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Bahar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ali Bahar'ın cenazesi, ATSO'da düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Tekne kazasına ilişkin hazırlanan iddianame, Kemer Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, savcılıktaki ifadesinde, "Eşim uzun yıllardır denizci lisansına sahip, tecrübeli bir denizcidir. Olayı öğrendiğim gün yaşadığım şok neticesinde tansiyonum yükseldi ve alelacele alınan ifademde şikayetçi olmadığım yazılsa da olay anında bana verilen bilgilerin, dosyadaki bilgilerden apayrı farklı olduğunu öğrendim. Olay günü teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile daha sonra tespit yapılacak diğer şahıs veya şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.