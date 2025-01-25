Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar ölümünde 2 isim için hapis istendi!

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Tekne kazasına ilişkin hazırlanan iddianame, Kemer Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, savcılıktaki ifadesinde, "Eşim uzun yıllardır denizci lisansına sahip, tecrübeli bir denizcidir. Olayı öğrendiğim gün yaşadığım şok neticesinde tansiyonum yükseldi ve alelacele alınan ifademde şikayetçi olmadığım yazılsa da olay anında bana verilen bilgilerin, dosyadaki bilgilerden apayrı farklı olduğunu öğrendim. Olay günü teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile daha sonra tespit yapılacak diğer şahıs veya şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.