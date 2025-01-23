TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizlerde yeni bir döneme işaret etti. Ekonomistlerin öngördüğü gibi, Merkez Bankası politika faizini düşürerek piyasalarda hareketliliğe neden oldu Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından ilgiyle edilen TCMB ocak ayı faiz kararı sonrası güncel faiz oranları merak konusu oldu. İşte güncel konut kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:08