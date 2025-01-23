Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizlerde yeni bir döneme işaret etti. Ekonomistlerin öngördüğü gibi, Merkez Bankası politika faizini düşürerek piyasalarda hareketliliğe neden oldu Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından ilgiyle edilen TCMB ocak ayı faiz kararı sonrası güncel faiz oranları merak konusu oldu. İşte güncel konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 23.01.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:08
TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

Merkez Bankası, Ocak ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısıyla faiz kararını açıkladı. Beklentilerin doğrultusunda faizlerde indirime gidilmesiyle birlikte, piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizleri gibi yatırım araçları, Merkez Bankası'nın bu kararına hızlı bir şekilde tepki gösterdi.

TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

1.000.000 TL'YE 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ SEÇENEKLERİ

BankaKredi TürüFaiz/Kâr Payı OranıAylık TaksitToplam Ödeme
Akbankİlk Evim Konut Kredisi%2,8529.512,73 TL3.562.287 TL
Garanti BBVAKonut Kredisi%2,8829.786,99 TL3.606.293 TL
İş BankasıEv Kredisi%3,0030.889,92 TL3.728.490 TL
Yapı KrediKonut Kredisi%3,0831.630,18 TL3.819.195 TL
Kuveyt TürkKonut Finansmanı%3,0931.722,98 TL3.822.348 TL
INGKonut Kredi%3,2933.590,60 TL4.052.632 TL
TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

BankaKredi TürüFaiz OranıAylık TaksitToplam Ödeme
QNBStandart Mortgage%2,9630.521,25 TL3.679.677 TL
Ziraat BankasıKonut Kredisi%3,0931.722,98 TL3.825.457 TL
Alternatif BankKonut Kredisi%3,0931.722,98 TL3.820.057 TL
VakıfBankSıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi%3,3033.684,53 TL4.058.143 TL
HalkbankHesaplı Evim Konut Kredisi%3,4034.626,53 TL4.181.758 TL
TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

EN UYGUN SEÇENEKLER

  • En Düşük Faiz/Kâr Payı: Akbank İlk Evim Konut Kredisi (%2,85) ve Garanti BBVA Konut Kredisi (%2,88) en düşük faiz oranlarına sahip.
  • En Düşük Toplam Ödeme: Akbank İlk Evim Konut Kredisi ile en az toplam ödeme yaparak ev sahibi olabilirsin.
TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 ocak ayı faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45,00'a çekti.