TCMB faiz kararı sonrası 1.000.000 TL kredi oranları: Akbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası...

Merkez Bankası, Ocak ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısıyla faiz kararını açıkladı. Beklentilerin doğrultusunda faizlerde indirime gidilmesiyle birlikte, piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizleri gibi yatırım araçları, Merkez Bankası'nın bu kararına hızlı bir şekilde tepki gösterdi.