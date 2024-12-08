Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam... Esad sonrası Suriye haritası nasıl şekillendi? Suriyeli muhalifler kimdir?

SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam... Esad sonrası Suriye haritası nasıl şekillendi? Suriyeli muhalifler kimdir?

Suriye'de 60 yılı aşkın süredir hüküm süren BAAS rejimi ve 50 yılı aşkın Esad dönemi tarihe karıştı. Suriye Muhalefet Lideri Hadi El Bahra, rejimin yıkıldığını duyurarak yeni bir dönemin başladığını ilan etti. Bu gelişmelerin ardından Suriye'de son durum haritası merak edildi. Peki Suriye'de Hama, Halep ve Şam çevresinin kontrolünü kim kazandı? İşte merak edilen son durum.

Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:15
SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam kimin kontrolüne geçti? Hangi bölge kimin elinde? Suriyeli muhalifler kimdir?

Suriye'deki BAAS rejiminin ve 50 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan Beşar Esad'ın hükmettiği dönem sona erdi. Suriye halkı, Esad'ın kaçışı ve rejimin yıkılması sonrası sokaklara döküldü. Şam, Halep, Humus gibi şehirlerde halk, zafer kutlamaları yaparak özgürlüklerini ilan etti. Camilerden yükselen şükür tekbirleri, halkın zafer sevincini tüm dünyaya duyurdu.

SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam kimin kontrolüne geçti? Hangi bölge kimin elinde? Suriyeli muhalifler kimdir?

Esad'ın Kaçışı ve Rejimin Çöküşü
Suriye muhalefet lideri Hadi El Bahra, "Esad rejimi yıkıldı" açıklamasını yaparak Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini belirtti. Esad'ın rejime bağlı komutanlarla birlikte ülkeyi terk ettiği öğrenildi. Özellikle Esad'ın özel uçağının radardan kaybolduğu ve akıbetinin belirsiz olduğu bildirildi.

SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam kimin kontrolüne geçti? Hangi bölge kimin elinde? Suriyeli muhalifler kimdir?

Esad'ın devrilmesi ve halkın zaferi sonrası Suriye sokakları adeta bayram yerine döndü. Halep ve Şam'daki halk Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye'nin Suriye halkına olan desteği için minnettarlıklarını ifade etti. Suriye muhalefeti Erdoğan'a teşekkür mesajları gönderdi. "Özgür bir Suriye" vurgusu yapıldı.

SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam kimin kontrolüne geçti? Hangi bölge kimin elinde? Suriyeli muhalifler kimdir?

Yeni Bir Dönem Başlıyor: "Özgür Suriye"
Esad rejiminin çökmesinin ardından muhalifler, "Özgür bir Suriye sizi bekliyor" şeklinde bir çağrı yaparak dünyanın dört bir yanında yerinden edilmiş Suriyelilere geri dönme çağrısı yaptı.

Bu açıklamalarla Suriye'de yeni bir dönemin başladığı duyuruldu. Suriye halkı artık karanlık bir dönemin sona erdiğine ve özgür bir geleceğe doğru adım attıklarına inanıyor.

SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam kimin kontrolüne geçti? Hangi bölge kimin elinde? Suriyeli muhalifler kimdir?

Esad'ın Kaçışının Ardından Yeni Dönem

Esad'ın kaçışı ve rejiminin yıkılması Suriye için bir dönüm noktası oldu. Muhalefet liderleri ve halk bu tarihi anı coşkuyla kutlarken özgürlük mücadelesinin kazanıldığı bu dönemde Suriye'nin yeniden inşasına dair umutlar güçlendi.

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