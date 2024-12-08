SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam... Esad sonrası Suriye haritası nasıl şekillendi? Suriyeli muhalifler kimdir?

Yeni Bir Dönem Başlıyor: "Özgür Suriye"

Esad rejiminin çökmesinin ardından muhalifler, "Özgür bir Suriye sizi bekliyor" şeklinde bir çağrı yaparak dünyanın dört bir yanında yerinden edilmiş Suriyelilere geri dönme çağrısı yaptı.

Bu açıklamalarla Suriye'de yeni bir dönemin başladığı duyuruldu. Suriye halkı artık karanlık bir dönemin sona erdiğine ve özgür bir geleceğe doğru adım attıklarına inanıyor.