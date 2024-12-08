SURİYE HARİTASI SON DURUM 2024 | Halep, Hama, Şam... Esad sonrası Suriye haritası nasıl şekillendi? Suriyeli muhalifler kimdir?
Suriye'de 60 yılı aşkın süredir hüküm süren BAAS rejimi ve 50 yılı aşkın Esad dönemi tarihe karıştı. Suriye Muhalefet Lideri Hadi El Bahra, rejimin yıkıldığını duyurarak yeni bir dönemin başladığını ilan etti. Bu gelişmelerin ardından Suriye'de son durum haritası merak edildi. Peki Suriye'de Hama, Halep ve Şam çevresinin kontrolünü kim kazandı? İşte merak edilen son durum.
Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:15