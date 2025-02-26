Şeflerin gizli püf noktası; Kırmızı ete bir paket ekleyin, lokum gibi olsun!

Kırmızı et pişirme konusunda bilinen tüm yöntemleri unutun! Michelin yıldızlı şef Thomas Keller, etin lokum gibi yumuşacık olması için süt, soda veya uzun marine sürelerine gerek olmadığını açıkladı. Keller'a göre, etin içine tek bir paket eklemek yeterli. Bu şaşırtıcı yöntem, etin kısa sürede mucizevi bir şekilde yumuşamasını sağlıyor. Peki, bu sihirli malzeme ne? Keller'ın bu sırrı, et pişirme tekniklerine yeni bir boyut kazandırırken, mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için de büyük bir kolaylık sunuyor. 🥩 ETİ YUMUŞATAN ŞAŞIRTICI FORMÜL Etin yumuşacık olması için yıllardır pek çok yöntem deneniyor. Kimileri eti süt içinde bekletirken kimileri de soda veya karbonat kullanmayı tercih ediyor. Ancak şefler, etin lokum gibi olması için en etkili yöntemin kabartma tozu olduğunu belirtiyor! ✅ KABARTMA TOZU İLE ET NASIL YUMUŞATILIR? 🔸 Doğru oranı kullanın: 500 gram et için 1/4 çay kaşığı kabartma tozu yeterlidir. Fazlası etin tadını bozabilir. 🔸 Eşit şekilde dağıtın: Kabartma tozunu etin üzerine serptikten sonra iyice karıştırarak her tarafına yayılmasını sağlayın. 🔸 Bekletme süresi önemli: Etin kabartma tozu ile en fazla 15-20 dakika beklemesi gerekiyor. Daha uzun süre bekletmek etin lezzetini etkileyebilir. 🔸 İyice durulayın: Bekleme süresi dolunca eti bol suyla yıkayarak kabartma tozunun fazlasını temizleyin. Bu yöntemin sırrı, kabartma tozunun etin liflerini gevşetmesi ve protein yapısını yumuşatması. Böylece et, kısa sürede pişse bile sertleşmeden ağızda dağılan bir kıvam alıyor. Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.