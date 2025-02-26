Şeflerin gizli püf noktası; Kırmızı ete bir paket ekleyin, lokum gibi olsun!

Kırmızı et pişirme konusunda bilinen tüm yöntemleri unutun! Michelin yıldızlı şef Thomas Keller, etin lokum gibi yumuşacık olması için süt, soda veya uzun marine sürelerine gerek olmadığını açıkladı. Keller'a göre, etin içine tek bir paket eklemek yeterli. Bu şaşırtıcı yöntem, etin kısa sürede mucizevi bir şekilde yumuşamasını sağlıyor. Peki, bu sihirli malzeme ne? Keller'ın bu sırrı, et pişirme tekniklerine yeni bir boyut kazandırırken, mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için de büyük bir kolaylık sunuyor.