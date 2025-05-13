Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti

🔍 PERİFERİK NÖROPATİ DE BİR OLASILIK AMA...

Başka bir ihtimal ise periferik nöropati olarak bilinen sinir fonksiyonu bozuklukları. Bu durum diyabet, B12 vitamini eksikliği ya da tiroid bezinin az çalışması gibi rahatsızlıkların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabiliyor. Ancak Dr. Scurr, bu tarz nöropatik durumların nadiren sadece vücudun bir tarafında görüldüğünü belirtiyor. Ayrıca bazı antidepresanlar ve uyarıcı maddeler de sinir sisteminde benzer etkilere yol açabiliyor.