Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti
Bacağınızda gece vakti aniden başlayan bir karıncalanma hissi mi var? Sanki binlerce karınca dizilmiş gibi hareket eden bu tuhaf his sizi uykudan mı alıkoyuyor? 90 yaşındaki Audrey Brookes'in yaşadığı bu garip durum birçok kişiye tanıdık gelebilir. Üstelik bu his, sıradan bir yorgunluk belirtisi olmayabilir. İngiltere merkezli uzman Dr. Martin Scurr, bu semptomun aslında çok daha ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabileceğini söylüyor.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:07