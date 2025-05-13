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Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti

Bacağınızda gece vakti aniden başlayan bir karıncalanma hissi mi var? Sanki binlerce karınca dizilmiş gibi hareket eden bu tuhaf his sizi uykudan mı alıkoyuyor? 90 yaşındaki Audrey Brookes'in yaşadığı bu garip durum birçok kişiye tanıdık gelebilir. Üstelik bu his, sıradan bir yorgunluk belirtisi olmayabilir. İngiltere merkezli uzman Dr. Martin Scurr, bu semptomun aslında çok daha ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabileceğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:07
Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti

Gece yatağa uzanıyorsunuz ama gözlerinizi kapatmanızla birlikte sol bacağınızda karıncaların dolaştığını hissediyorsunuz… Sanki görünmez bir şey cildinizin altında gezinmeye başlıyor. 90 yaşındaki Audrey Brookes tam da bu hissi yaşıyor ve doktor doktor gezmesine rağmen kimse derdine çare bulamıyor.

Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti

🦵 "BACAĞIMDA KARINCALAR GEZİYOR!" HİSSİ TIBBİ AÇIDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Audrey Brookes'un şikâyeti, özellikle sol alt bacağında geceleri başlayan karıncalanma hissiyle ilgili. Kimi zaman ayak parmaklarında sertleşmeyle devam eden bu his, sağ bacağında hiç görülmemekte. Doktorlar ise bu semptoma bir isim veriyor: formikasyon. Tıpta ciltte böceklerin gezindiği hissiyle tanımlanan bu durum, sinir sistemiyle doğrudan ilişkili.

Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti

Dr. Scurr'a göre formikasyonun altında genellikle bir sinir bozukluğu yatıyor. Özellikle bu gibi tek taraflı belirtilerde ilk akla gelen neden ise siyatik sinirinin tahrişi ya da sıkışması. Bu sinir sıkışması genellikle bel omurgasında meydana gelen artrit ya da fıtıklaşmış bir disk gibi sorunlara dayanabiliyor. Hatta bazı durumlarda kalça eklemindeki iltihaplar da siyatik sinir üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti

😴 HUZURSUZ BACAK SENDROMU DEĞİLSE, NE OLABİLİR?

Şikâyet sahibi Audrey'nin bir arkadaşının "huzursuz bacak sendromu" teşhisinden şüphelendiği belirtilmiş. Ancak Dr. Scurr, huzursuz bacak sendromunun daha çok kişinin bacağını istemsizce hareket ettirme isteğiyle tanımlandığını, Audrey'de ise böyle bir durumun görülmediğini vurguluyor. Bu nedenle huzursuz bacak sendromu tanısı bu vakada geçerli değil.

Sadece bir bacağınızda karıncalanma mı var? Uzman doktor çok daha ciddi bir nedene işaret etti

🔍 PERİFERİK NÖROPATİ DE BİR OLASILIK AMA...

Başka bir ihtimal ise periferik nöropati olarak bilinen sinir fonksiyonu bozuklukları. Bu durum diyabet, B12 vitamini eksikliği ya da tiroid bezinin az çalışması gibi rahatsızlıkların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabiliyor. Ancak Dr. Scurr, bu tarz nöropatik durumların nadiren sadece vücudun bir tarafında görüldüğünü belirtiyor. Ayrıca bazı antidepresanlar ve uyarıcı maddeler de sinir sisteminde benzer etkilere yol açabiliyor.