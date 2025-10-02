Prof. Dr. Canan Karatay huzursuz bağırsak sendromunu çözecek besinler! Alzheimer ve depresyonu bile düzeltiyor

Karatay, bağırsak florasının bozulmasının sadece sindirim sistemini değil, ruhsal hastalıklar dahil birçok kronik rahatsızlığın başlangıç noktası olduğunu belirterek'Depresyon, Alzheimer, dejeneratif hastalıkların temeli bağırsaklarda atılıyor. Gerçek bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor' dedi. GLUTEN BAĞIRSAKTAKİ TÜYLERİ PARÇALIYOR Uzman isim, bağırsak florasını bozan başlıca etkenlerin ilaç kullanımı, işlenmiş gıdalar, şeker ve özellikle gluten olduğuna dikkat çekti. Glutenin bağırsaklardaki tüyleri parçalayarak ciddi hasarlara yol açtığını söyleyen Karatay'Gluten her türlü tahılda bulunur. Eğer bağırsak tüyleri parçalandıysa, hastalıkların temeli atılmış demektir' ifadelerini kullandı. ✅ BAĞIRSAKLARDAKİ TOKSİNLERİ ATMANIN YOLLARI LİFLİ BESİNLER TÜKETİN (PREBİYOTİKLER): Lahana, brokoli, karnabahar Soğan, sarımsak, pırasa Enginar, kereviz Elma, armut, yulaf CANLI BAKTERİLERLE BAĞIRSAK DOSTLARINI ARTIRIN (PROBİYOTİKLER): Ev yoğurdu Ev sirkesi Turşu ve turşu suyu Kefir DOĞAL YAĞLARI KULLANIN Zeytinyağı Tereyağı Hindistancevizi yağı KEMİK SUYU VE KELLE PAÇA TÜKETİN: Bağırsak duvarını onarır. Toksinlerin kana karışmasını önler. İçine limon ve kaya tuzu eklenirse etkisi artar. Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi ZARARLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN: Gluten (ekmek, makarna, tahıllar) Şekerli gıdalar İşlenmiş yiyecekler Çin tuzu (monosodyum glutamat) STRES VE UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN Stres bağırsakları olumsuz etkiler. Düzenli uyku bağırsakların temizlenmesini destekler. Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi