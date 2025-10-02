Prof. Dr. Canan Karatay huzursuz bağırsak sendromunu çözecek besinler! Alzheimer ve depresyonu bile düzeltiyor

Karatay, bağırsak florasının bozulmasının sadece sindirim sistemini değil, ruhsal hastalıklar dahil birçok kronik rahatsızlığın başlangıç noktası olduğunu belirterek"Depresyon, Alzheimer, dejeneratif hastalıkların temeli bağırsaklarda atılıyor. Gerçek bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor" dedi.