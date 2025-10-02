Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Prof. Dr. Canan Karatay huzursuz bağırsak sendromunu çözecek besinler! Alzheimer ve depresyonu bile düzeltiyor

Prof. Dr. Canan Karatay 1 yıl önce YouTube kanalında yaptığı son açıklamalarda 'huzursuz bağırsak sendromu' (İBS) hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Karatay, bağırsak florasının bozulmasının sadece sindirim sistemini değil, ruhsal hastalıklar dahil birçok kronik rahatsızlığın başlangıç noktası olduğunu belirterek"Depresyon, Alzheimer, dejeneratif hastalıkların temeli bağırsaklarda atılıyor. Gerçek bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor" dedi.

GLUTEN BAĞIRSAKTAKİ TÜYLERİ PARÇALIYOR

Uzman isim, bağırsak florasını bozan başlıca etkenlerin ilaç kullanımı, işlenmiş gıdalar, şeker ve özellikle gluten olduğuna dikkat çekti. Glutenin bağırsaklardaki tüyleri parçalayarak ciddi hasarlara yol açtığını söyleyen Karatay"Gluten her türlü tahılda bulunur. Eğer bağırsak tüyleri parçalandıysa, hastalıkların temeli atılmış demektir" ifadelerini kullandı.

✅ BAĞIRSAKLARDAKİ TOKSİNLERİ ATMANIN YOLLARI

LİFLİ BESİNLER TÜKETİN (PREBİYOTİKLER):

  • Lahana, brokoli, karnabahar

  • Soğan, sarımsak, pırasa

  • Enginar, kereviz

  • Elma, armut, yulaf

CANLI BAKTERİLERLE BAĞIRSAK DOSTLARINI ARTIRIN (PROBİYOTİKLER):

  • Ev yoğurdu

  • Ev sirkesi

  • Turşu ve turşu suyu

  • Kefir

DOĞAL YAĞLARI KULLANIN

  • Zeytinyağı

  • Tereyağı

  • Hindistancevizi yağı