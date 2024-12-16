O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?
Yılbaşı gecesinin eğlencelerinden biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için geri sayım hızla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi ünlü isimlerin sahne alacağı ve izleyicilere keyifli bir yılbaşı akşamı sunulacak bu özel bölüm için şimdiden büyük bir heyecan oluşmuş durumda. Programın jüri üyeleri ve konukları ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:45