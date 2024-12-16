O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025’te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı Jüri Üyeleri 2025

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre, bu yıl Beyazıt Öztürk'ün sunacağı O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda yer almayacağı öne sürülüyor. Acun Ilıcalı ve yapım ekibi, henüz resmi olarak jüri üyelerini açıklamış olmasa da, Hadise'nin jüri koltuğuna oturabileceği yönünde söylentiler de bulunuyor. Gündeş'in yerine kimi jüri üyelerinin olacağı ise merakla bekleniyor.