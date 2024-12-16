Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?

Yılbaşı gecesinin eğlencelerinden biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için geri sayım hızla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi ünlü isimlerin sahne alacağı ve izleyicilere keyifli bir yılbaşı akşamı sunulacak bu özel bölüm için şimdiden büyük bir heyecan oluşmuş durumda. Programın jüri üyeleri ve konukları ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:45
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025’te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu özel bölümde ünlü isimler sahne alacak ve izleyicilere keyifli bir yılbaşı akşamı sunulacak. 2025 yılı için hazırlıklar sürerken programın jüri üyeleri ile konuklar hakkında merak edilen sorular da artmış durumda.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025’te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı Jüri Üyeleri 2025

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre, bu yıl Beyazıt Öztürk'ün sunacağı O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda yer almayacağı öne sürülüyor. Acun Ilıcalı ve yapım ekibi, henüz resmi olarak jüri üyelerini açıklamış olmasa da, Hadise'nin jüri koltuğuna oturabileceği yönünde söylentiler de bulunuyor. Gündeş'in yerine kimi jüri üyelerinin olacağı ise merakla bekleniyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025’te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Kimler?

Sosyal medyada yayılan haberlere göre, Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı, bu yılın yılbaşı özel bölümünde sahne alacak isimlerden. Ayrıca ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun da programa davet edilen isimler arasında olduğu iddia ediliyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ VE YARIŞMACILARI | O Ses Türkiye Yılbaşı 2025’te kimler yarışacak, hangi ünlüler var?

Deniz Baysal ve şarkıcı eşi Barış Yurtçu'nun da sahne alacağı bekleniyor. Ayrıca, Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün de konuklar arasında yer alacağı söyleniyor. Popüler oyuncular Aslıhan Güner, Mert Turak ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin de yılbaşı özel bölümüne katılacağı belirtiliyor.

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