Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

Restoranlarda yapılan lezzetli tavuklarının sırrı ve evde çıtır tavuk yapmanın püf noktaları araştırılıyor. Peki, evde tıpkı restoran tadında tavuk pişirmek mümkün mü? İşte herkesin soracağı o tarif. MALZEMELER 🐔 500 gr tavuk (but, kanat veya göğüs) YAPIMI 1️⃣ Marine Et! Tavukları ayran ve yumurta karışımına yatır, en az 2 saat (tercihen 1 gece) beklet. Bu adım yumuşacık bir iç doku sağlar 2️⃣ Kuru Karışımı Hazırla! Un, nişasta, baharatları ve karbonatı geniş bir kapta karıştır. 3️⃣ Çift Kat Çıtır! Marine edilen tavuğu önce kuru karışıma bulayın, tekrar ayrana batırıp tekrar una bulayın. İyice kaplanması için hafifçe bastırın. 4️⃣ Altın Renk! Derin bir tavada yağı iyice ısıtın (yaklaşık 170°C). Tavukları kızgın yağa atın ve altın rengi alana kadar 6-8 dakika kızartın. 5️⃣ VE HAZIR! Fazla yağı süzülen tavuğunuz, artık mükemmel kıvamda! Servis edebilirsiniz. Afiyet olsun... Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir