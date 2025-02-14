Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

Restoranlarda yapılan lezzetli tavuklarının sırrı ve evde çıtır tavuk yapmanın püf noktaları merak ediliyor. Bu tarifin dışı çıtır çıtır, içi lokum gibi yumuşacık… İşte adım adım yapım aşamaları…