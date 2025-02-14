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Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

Restoranlarda yapılan lezzetli tavuklarının sırrı ve evde çıtır tavuk yapmanın püf noktaları merak ediliyor. Bu tarifin dışı çıtır çıtır, içi lokum gibi yumuşacık… İşte adım adım yapım aşamaları…

Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:18
Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

Restoranlarda yapılan lezzetli tavuklarının sırrı ve evde çıtır tavuk yapmanın püf noktaları araştırılıyor. Peki, evde tıpkı restoran tadında tavuk pişirmek mümkün mü? İşte herkesin soracağı o tarif.

Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

MALZEMELER

🐔 500 gr tavuk (but, kanat veya göğüs)
🥛 1 su bardağı ayran (marine için)
🌾 1 su bardağı un

🥣 1 su bardağı mısır nişastası
🥄 1 çay kaşığı tuz
🥄 1 çay kaşığı toz biber
🥄 1 çay kaşığı sarımsak tozu

🥄 1 çay kaşığı soğan tozu
🥄 1 çay kaşığı karabiber
🥄 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

🥄 1 çay kaşığı kekik
🥄 1 çay kaşığı karbonat
🥚 1 yumurta

Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

YAPIMI

1️⃣ Marine Et!

Tavukları ayran ve yumurta karışımına yatır, en az 2 saat (tercihen 1 gece) beklet. Bu adım yumuşacık bir iç doku sağlar

Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

2️⃣ Kuru Karışımı Hazırla!

Un, nişasta, baharatları ve karbonatı geniş bir kapta karıştır.

Meğer gizli tarif buymuş! Evde pratik lezzetli çıtır tavuk!

3️⃣ Çift Kat Çıtır!

Marine edilen tavuğu önce kuru karışıma bulayın, tekrar ayrana batırıp tekrar una bulayın. İyice kaplanması için hafifçe bastırın.