Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

Kulakta duyulan ritmik bir uğultu ya da nabız sesi, basit bir durum gibi görünebilir. Ancak doktorlar, bunun ciddi bir sağlık sorununun işareti olabileceğini belirtiyor. "Atımlı kulak çınlaması" (pulsatil tinnitus - PT) olarak bilinen bu durum, genellikle kulakta kalp atışlarıyla uyumlu bir vızıltı, nabız sesi ya da çınlama olarak hissedilir.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 22:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:44
Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Charles Liberman, PT'nin bazen geçici nedenlerden kaynaklanabileceğini ancak bazı durumlarda beyin anevrizması, arteriyel darlık veya baş ve boyun bölgesinde gelişen tümörler gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini söylüyor.

Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

🔍 ATIMLI KULAK ÇINLAMASI NEDİR?

Atımlı kulak çınlaması, hastaların kulaklarında kalp atışlarıyla senkronize şekilde bir uğultu ya da titreşim hissi duymalarına neden olan bir durumdur. Genellikle kan damarlarındaki değişikliklerle ilişkilendirilir. PT'nin nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklar, anevrizmalar, arterlerde daralma (ateroskleroz), tümörler ve tiroid bozuklukları yer alır.

Fizik tedavi uzmanı Dr. Ahmed Abd Elbary, PT'nin çoğunlukla hamilelik, kansızlık veya tiroidin aşırı aktif olması gibi nispeten daha hafif sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor. Ancak bazı durumlarda, beyindeki veya boyundaki tümörler ya da ölümcül olabilecek anevrizmaların bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Dr. Ahmed, TikTok'taki 326 bin takipçisine yaptığı açıklamada, PT'nin "kulaktaki küçük kan damarlarının kan akışındaki değişiklikler nedeniyle meydana geldiğini" belirterek, bazı durumlarda bunun tehlikeli bir durumun işareti olabileceğini söyledi.

Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

⚠️ KULAĞINIZDA NABIZ HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!

PT'nin en tehlikeli nedenlerinden biri beyin anevrizmalarıdır. Anevrizma, kan damarlarının duvarlarındaki zayıflıktan dolayı oluşan bir şişliktir ve patlaması durumunda hayati tehlike oluşturabilir.

Dr. Ahmed, PT'nin özellikle ateroskleroz (damar sertliği) veya anevrizmaların göstergesi olabileceğini belirterek, "Bazen kan akışınız daha çalkantılı hale gelebilir ve bu, arterlerde daralma ya da damar şişlikleri nedeniyle olabilir" diye ekledi.

Beyindeki anevrizmaların yırtılması, subaraknoid kanama adı verilen ölümcül bir beyin kanamasına yol açabilir. İngiltere'de her yıl yaklaşık 15.000 kişide beyin anevrizması yırtılması görüldüğü tahmin edilmektedir.

Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

🏥 NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?

Eğer aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız, bir uzmana danışmanız önemlidir:
✅ Kulağınızda düzenli olarak nabız gibi bir ses duyuyorsanız
✅ Baş ağrıları, baş dönmesi veya görme değişiklikleriyle birlikte bu sesi fark ediyorsanız
✅ Ani ya da şiddetli kulak çınlaması başladıysa
✅ Kulaktaki çınlama tek taraflıysa veya sürekli devam ediyorsa

Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

🎯 PT'NİN DİĞER OLASI NEDENLERİ

PT'nin sadece anevrizmalarla ilişkili olmadığını belirten Dr. Ahmed, bu durumun bazen kan akışının artmasıyla ortaya çıkabileceğini ve bunun da çoğunlukla tümörlerden kaynaklanabileceğini söylüyor.

Ancak, kulak çınlamasıyla bağlantılı tümörlerin çoğunun iyi huylu olduğunu, yani vücudun diğer bölgelerine yayılma riskinin düşük olduğunu da ekliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre, tinnitus (kulak çınlaması), dış bir kaynaktan gelmeyen çınlama, vızıltı veya tıslama sesleri olarak tanımlanıyor. İngiltere'de 7,6 milyon kişi tinnitus şikayetiyle karşı karşıya ve bunların yaklaşık %10'u PT vakalarını içeriyor.

Tinnitusun şiddeti bireyden bireye değişiklik gösterse de, bazı vakalarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.