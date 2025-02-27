Kulaklarınızda kalp atışı hissediyor musunuz? Uzmanlar, hayati risk taşıyabileceğini söylüyor

🔍 ATIMLI KULAK ÇINLAMASI NEDİR?

Atımlı kulak çınlaması, hastaların kulaklarında kalp atışlarıyla senkronize şekilde bir uğultu ya da titreşim hissi duymalarına neden olan bir durumdur. Genellikle kan damarlarındaki değişikliklerle ilişkilendirilir. PT'nin nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklar, anevrizmalar, arterlerde daralma (ateroskleroz), tümörler ve tiroid bozuklukları yer alır.

Fizik tedavi uzmanı Dr. Ahmed Abd Elbary, PT'nin çoğunlukla hamilelik, kansızlık veya tiroidin aşırı aktif olması gibi nispeten daha hafif sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor. Ancak bazı durumlarda, beyindeki veya boyundaki tümörler ya da ölümcül olabilecek anevrizmaların bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Dr. Ahmed, TikTok'taki 326 bin takipçisine yaptığı açıklamada, PT'nin "kulaktaki küçük kan damarlarının kan akışındaki değişiklikler nedeniyle meydana geldiğini" belirterek, bazı durumlarda bunun tehlikeli bir durumun işareti olabileceğini söyledi.