Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: "Avcı-Toplayıcı Diyeti" Kahvaltıyı Reddediyor!

Üstelik bazı insanlar için kahvaltıyı atlamak, kilo vermeyi kolaylaştırabiliyor. Peki geçmişte bu konuda nasıl yanılgıya düşüldü? Araştırmacılar, gözlemsel çalışmaların önyargılı olduğunu vurguluyor. Kahvaltıyı atlayan bireylerin genellikle daha düşük gelirli, az eğitimli ve sağlıksız bir yaşam tarzına sahip oldukları gözlemlendi. Bu durum, hatalı yorumlamalara yol açtı.