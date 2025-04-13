Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: "Avcı-Toplayıcı Diyeti" Kahvaltıyı Reddediyor!

Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: "Avcı-Toplayıcı Diyeti" Kahvaltıyı Reddediyor!

Kilo vermekte zorlananlar için şaşırtıcı bir çözüm: Kahvaltıyı atlamak! King's College London'dan Prof. Tim Spector ve misafir araştırmacı Jeff Leach tarafından kaleme alınan bilimsel derleme, avcı-toplayıcı atalarımızın beslenme alışkanlıklarından ilham alıyor. Araştırmaya göre, sabah erken saatlerde yemek yemekten kaçınmak, kilo vermek isteyenler için etkili bir yöntem olabilir.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:31
Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: Avcı-Toplayıcı Diyeti Kahvaltıyı Reddediyor!

Uzmanlar, Tanzanya'daki Hadza halkının doğal yaşam tarzını inceledi. Günümüz avcı-toplayıcıları olarak kabul edilen Hadzalar, sabah erken saatlerde yiyecek tüketmiyor; hatta "kahvaltı" kavramına dair bir kelimeleri bile yok. Erkekler genellikle avlanmak veya bal toplamak için yemek yemeden yola çıkıyor. Kadınlar ise basit yemekleri öğle saatlerinden önce nadiren tüketiyor.

Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: Avcı-Toplayıcı Diyeti Kahvaltıyı Reddediyor!

❌ KAHVALTININ "ŞART" OLDUĞU İNANCI SORGULANIYOR

Yıllardır kahvaltının "günün en önemli öğünü" olduğu düşüncesi yerleşmiş durumda. Ancak araştırma, 11 farklı randomize kontrollü çalışmayı inceleyerek bu algıyı sarsıyor. İnceleme sonucunda, kahvaltıyı atlamanın kilo alımına neden olduğuna veya metabolizma hızını düşürdüğüne dair güçlü bir bilimsel kanıt bulunamadı.

Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: Avcı-Toplayıcı Diyeti Kahvaltıyı Reddediyor!

Üstelik bazı insanlar için kahvaltıyı atlamak, kilo vermeyi kolaylaştırabiliyor. Peki geçmişte bu konuda nasıl yanılgıya düşüldü? Araştırmacılar, gözlemsel çalışmaların önyargılı olduğunu vurguluyor. Kahvaltıyı atlayan bireylerin genellikle daha düşük gelirli, az eğitimli ve sağlıksız bir yaşam tarzına sahip oldukları gözlemlendi. Bu durum, hatalı yorumlamalara yol açtı.

Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: Avcı-Toplayıcı Diyeti Kahvaltıyı Reddediyor!

🕒 ZAMAN KISITLAMALI BESLENME ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda, "zaman kısıtlamalı beslenme" (intermittent fasting) yöntemleri popülerlik kazandı. Araştırma, bağırsak mikrobiyomunun da oruç dönemlerinden fayda sağladığını gösteriyor. Bağırsaklarımızda yaşayan 100 trilyon mikroorganizmanın da tıpkı insanlar gibi dinlenmeye ve iyileşmeye ihtiyacı var.

Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: Avcı-Toplayıcı Diyeti Kahvaltıyı Reddediyor!

Herkes için tek tip bir diyetin işe yaramadığını belirten uzmanlar, bireysel beslenme tercihlerini vurguluyor. Kimi insanlar kahvaltıyı severek tüketirken, kimileri bu öğünü atlayarak daha iyi hissedebiliyor.