Kilo Vermekte Zorlananlara Yeni Umut: "Avcı-Toplayıcı Diyeti" Kahvaltıyı Reddediyor!
Kilo vermekte zorlananlar için şaşırtıcı bir çözüm: Kahvaltıyı atlamak! King's College London'dan Prof. Tim Spector ve misafir araştırmacı Jeff Leach tarafından kaleme alınan bilimsel derleme, avcı-toplayıcı atalarımızın beslenme alışkanlıklarından ilham alıyor. Araştırmaya göre, sabah erken saatlerde yemek yemekten kaçınmak, kilo vermek isteyenler için etkili bir yöntem olabilir.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:31