Kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor! Sonbahar depresyonunun gizli sebepleri! İşte çözümü

🍂 BİLİMSEL OLARAK NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

1. Gün ışığının azalması

Sonbaharda günlerin kısalması, göz retinasına ulaşan ışık miktarını azaltıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre (2023), bu durum beynin hipotalamus bölgesinde serotonin üretimini baskılıyor. Serotonin azalınca depresif ruh hali ve motivasyon kaybı daha sık görülüyor.

2. Biyolojik saat kayması

New York Columbia Üniversitesi'nden Psikiyatrist Dr. Norman Rosenthal'a göre (2024), mevsimsel depresyonun temelinde vücudun biyolojik saatinin kayması yatıyor. Gün ışığı azaldığında biyolojik ritim bozuluyor, bu da uyku-uyanıklık döngüsünü etkileyerek halsizlik ve isteksizlik yaratıyor.