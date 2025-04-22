İŞKUR’dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler

📊 İMALAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK AÇIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda; işgücü piyasasında yaşanan açıklar, eleman temininde zorlanılan meslekler ve önümüzdeki 10 yılın trend meslekleri kapsamlı şekilde ele alındı.

2024 yılı araştırması kapsamında 2 ve üzeri çalışanı olan 86 bin iş yeri ile görüşüldü. Özellikle 20 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde açık iş oranı %29,7 olarak kaydedildi. Araştırmada öne çıkan sektör imalat olurken, bu alandaki personel açığı diğer sektörlerin önünde yer aldı.