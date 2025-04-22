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İŞKUR'dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaştığı 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, Türkiye'deki istihdam açığını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. 86 bin işletmeyle yapılan görüşmeler sonucunda özellikle imalat sektöründe ciddi personel açığı tespit edilirken, garson, makineci, satış danışmanı gibi pozisyonlarda işverenlerin en çok zorlandığı meslekler öne çıktı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 20:32 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:32
İŞKUR’dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler

İŞKUR tarafından yayımlanan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması, sadece bugünün değil, önümüzdeki 10 yılın meslek trendlerini de ortaya koydu. Türkiye genelinde yapılan araştırmada, işverenlerin gelecekte en çok talep göstermesi beklenen alanlar arasında yapay zeka geliştiriciliği, yazılım mühendisliği, CNC operatörlüğü ve e-ticaret uzmanlığı yer aldı.

İŞKUR’dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler

📊 İMALAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK AÇIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda; işgücü piyasasında yaşanan açıklar, eleman temininde zorlanılan meslekler ve önümüzdeki 10 yılın trend meslekleri kapsamlı şekilde ele alındı.

2024 yılı araştırması kapsamında 2 ve üzeri çalışanı olan 86 bin iş yeri ile görüşüldü. Özellikle 20 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde açık iş oranı %29,7 olarak kaydedildi. Araştırmada öne çıkan sektör imalat olurken, bu alandaki personel açığı diğer sektörlerin önünde yer aldı.

İŞKUR’dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler

🔎 AÇIK İŞ ORANI EN YÜKSEK OLAN MESLEKLER

İşverenlerin en çok personel aradığı meslek grupları şöyle listelendi:

  • 🍽️ Garson (Servis Elemanı)

  • 🧵 Makineci (Dikiş)

  • 🛍️ Satış Danışmanı

  • 🧹 Temizlik Görevlisi

  • 🔧 Gazaltı Kaynakçısı

İŞKUR’dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler

  • 🧾 Kasiyer

  • 🚚 Şoför - Yük Taşıma

  • 📦 Paketleme İşçisi

  • 👗 Konfeksiyon İşçisi

  • 🚐 Şoför - Yolcu Taşıma

İŞKUR’dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler

🚫 Temininde Güçlük Çekilen Meslekler
İşverenlerin işe alımda en çok zorlandığı meslek grupları da açıklandı:

  • 🍽️ Garson (Servis Elemanı)

  • 🏗️ Sıvacı

  • 🧵 Makineci (Dikiş)

  • 🔩 Kaynakçı