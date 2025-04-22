İŞKUR'dan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu! İşte gelecek 10 yıldaki en iyi meslekler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaştığı 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, Türkiye'deki istihdam açığını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. 86 bin işletmeyle yapılan görüşmeler sonucunda özellikle imalat sektöründe ciddi personel açığı tespit edilirken, garson, makineci, satış danışmanı gibi pozisyonlarda işverenlerin en çok zorlandığı meslekler öne çıktı.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:32