İŞKUR bugün duyurdu: Bu meslekleri bilen 21.474 kişiye iş şansı veriliyor

İŞKUR, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 21.474 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alımlar, 18.353 beden işçisi ve 3.121 temizlik görevlisi olmak üzere iki farklı kategori üzerinden yapılacak. İŞKUR Personel Alımı Başvuru Şartları İŞKUR, işe alımlar için belirli başvuru şartları sunmaktadır. Genel olarak adayların şu şartları sağlaması gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve başvuru öncesinde kayıt işlemlerini tamamlamak, Başvuru yapılan pozisyona yönelik gerekli eğitim, deneyim veya sertifikalara sahip olmak (işe göre değişen şartlar olabilir). İŞKUR Personel Alımına Başvuru Nasıl Yapılır? İŞKUR'a başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Kayıt işlemleri, İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR e-şube üzerinden yapılabilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, e-şube üzerinden giriş yaparak iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Başvuru yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz: İŞKUR Kayıt ve Profil Oluşturma: Şifreniz ve TC kimlik numaranız ile İŞKUR'a giriş yaparak profil oluşturun. Detaylı bir CV oluşturmanız, başvurularınızda avantaj sağlayacaktır. İş Arama: İŞKUR e-şube üzerinden, arama butonuyla meslek veya sektör bazında arama yapabilir, uygun ilanlara ulaşabilirsiniz. Başvuru Yapma: İlan detaylarına girdikten sonra, Başvuru Yap butonuna tıklayarak başvurunuzu hızlıca tamamlayabilirsiniz. Alım Yapılacak İller ve İş Grupları İŞKUR tarafından yapılan alımlar, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek. Beden işçisi ve temizlik görevlisi olarak yapılacak alımlar, tüm illerdeki kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına göre planlanmaktadır. Başvuru işlemlerinin detayları için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilir, güncel iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. Başvuru Linki: İŞKUR İş İlanları ve Başvuru Derleme: takvim.com.tr