İŞKUR bugün duyurdu: Bu meslekleri bilen 21.474 kişiye iş şansı veriliyor

Başvuru yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

İŞKUR Kayıt ve Profil Oluşturma: Şifreniz ve TC kimlik numaranız ile İŞKUR'a giriş yaparak profil oluşturun. Detaylı bir CV oluşturmanız, başvurularınızda avantaj sağlayacaktır.