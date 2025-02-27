İbn-i Sina’nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi! 14 saat tok tutan öneri

🍽️ CANAN KARATAY'DAN SAHUR İÇİN SAĞLIKLI ÖNERİLER
Sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay da sahur için şu besinleri öneriyor:
Yumurta: Protein açısından zengin bir besin olduğu için tok tutma özelliği oldukça yüksektir.
Beyaz Peynir ve Zeytin: Tuz oranı dengeli olan beyaz peynir ve salamura zeytin, vücudun mineral dengesini koruyarak oruç sürecini kolaylaştırabilir.
Soğuk Sıkım Zeytinyağı: Pırasa, havuç, kereviz ve lahana gibi sebzelerle tüketildiğinde sindirimi rahatlatıcı etkisi olabilir.
Fındık, Fıstık, Ceviz: Sağlıklı yağ ve protein içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağlar.
Kayısı, İncir Kurusu: Doğal enerji kaynağı olarak oruç sürecinde vücudu destekleyebilir.
Kemik Suyu ile Hazırlanan Çorbalar: Bağışıklık sistemini güçlendirerek Ramazan boyunca enerjik kalmaya yardımcı olabilir.
Mercimek, Kuru Fasulye, Nohut: Yüksek lif ve protein içeriğiyle kan şekerini dengede tutarak ani açlık krizlerini önleyebilir.
Sebzeli Börek (İnce Yufkalı): İçeriğinde lif oranı yüksek sebzeler bulunursa sindirimi destekleyebilir.
Ev Yoğurdu: Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını koruyarak mide rahatsızlıklarını önleyebilir.