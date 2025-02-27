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İbn-i Sina'nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi! 14 saat tok tutan öneri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlar için en önemli konuların başında sağlıklı ve dengeli beslenme geliyor. Asırlardır tıp alanında önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina'nın 850 yıl önce kaleme aldığı oruç reçetesi, günümüzde yapılan modern araştırmalarla da paralellik gösteriyor.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:29
İbn-i Sina’nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi! 14 saat tok tutan öneri

Büyük hekimin kitabı Kitabuş Şifa'da önerdiği besinler, oruç sürecini daha rahat geçirmenizi sağlayabilir. İşte İbn-i Sina'nın 29 gün boyunca açlık ve susuzluk hissini en aza indirecek önerileri…

İbn-i Sina’nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi! 14 saat tok tutan öneri

🥗 16 SAAT TOK TUTAN BESİNLER

İbn-i Sina, sahurda tüketilmesi gereken besinler konusunda detaylı öneriler sunmuştur. Bu besinler, oruç sürecinde uzun süre tok kalmayı sağlayabilir:

Lor Peyniri: Düşük tuz içeriğiyle öne çıkan lor peyniri, yüksek protein içeriği sayesinde tokluk süresini uzatabilir.

Yulaf Ezmesi: Lif oranı yüksek olan yulaf, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre açlık hissini engelleyebilir.

Yumurta: Kaliteli protein içeriği ile vücudu destekleyerek tokluk hissini artırabilir.

Kuru Yemişler: Badem, ceviz gibi sağlıklı yağ içeren kuru yemişler, uzun süreli enerji sağlar.

Avokado: Doymamış yağ asitleriyle vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar ve açlık hissini geciktirebilir.

Süt, Yoğurt, Kefir: İçeriğindeki protein, kalsiyum ve probiyotikler sayesinde sindirimi destekler ve uzun süre tok kalmayı sağlar.

İbn-i Sina’nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi! 14 saat tok tutan öneri

💧 İBN-İ SİNA'NIN ÖNERDİĞİ SUSUZLUK GİDERİCİ BESİNLER

Ramazan ayının uzun süren açlık ve susuzluk saatlerinde vücudu desteklemek büyük önem taşır. İbn-i Sina, özellikle susuzluk hissini azaltmaya yardımcı olan şu besinleri öneriyor:

Demirhindi Şerbeti: İçeriğindeki minerallerle vücudun sıvı dengesini koruyarak susuzluğu azaltabilir.

Kayısı Kompostosu: Doğal şeker içeriğiyle enerji verirken aynı zamanda su kaybını önleyebilir.

Armut: Lif ve su bakımından zengin bir meyve olarak susuzluğu gidermeye destek olabilir.

İbn-i Sina’nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi! 14 saat tok tutan öneri

🍏 MİDE AĞRILARINA KARŞI ÖNERİLEN BESİNLER

İbn-i Sina'nın önerileri arasında mide sağlığını destekleyen besinler de yer alıyor. Ramazan süresince mide rahatsızlıklarını önlemek için şu besinler öneriliyor:

C vitamini, E ve B vitaminleri açısından zengin besinler

Kalsiyum, demir, fosfor, potasyum ve manganez içeren yiyecekler

Lif oranı yüksek meyve ve sebzeler

İbn-i Sina’nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi! 14 saat tok tutan öneri

🍽️ CANAN KARATAY'DAN SAHUR İÇİN SAĞLIKLI ÖNERİLER

Sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay da sahur için şu besinleri öneriyor:

Yumurta: Protein açısından zengin bir besin olduğu için tok tutma özelliği oldukça yüksektir.

Beyaz Peynir ve Zeytin: Tuz oranı dengeli olan beyaz peynir ve salamura zeytin, vücudun mineral dengesini koruyarak oruç sürecini kolaylaştırabilir.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı: Pırasa, havuç, kereviz ve lahana gibi sebzelerle tüketildiğinde sindirimi rahatlatıcı etkisi olabilir.

Fındık, Fıstık, Ceviz: Sağlıklı yağ ve protein içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağlar.

Kayısı, İncir Kurusu: Doğal enerji kaynağı olarak oruç sürecinde vücudu destekleyebilir.

Kemik Suyu ile Hazırlanan Çorbalar: Bağışıklık sistemini güçlendirerek Ramazan boyunca enerjik kalmaya yardımcı olabilir.

Mercimek, Kuru Fasulye, Nohut: Yüksek lif ve protein içeriğiyle kan şekerini dengede tutarak ani açlık krizlerini önleyebilir.

Sebzeli Börek (İnce Yufkalı): İçeriğinde lif oranı yüksek sebzeler bulunursa sindirimi destekleyebilir.

Ev Yoğurdu: Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını koruyarak mide rahatsızlıklarını önleyebilir.