Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır

Wuling, Hongguang Mini EV'yi ilk olarak Temmuz 2020'de 23. Chengdu Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Model serisi günümüzde üçüncü nesil Hongguang Mini EV, beş kapılı versiyon, Game Boy versiyonu, Cabrio versiyonu ve Classic versiyonundan oluşuyor. Ayrıca Wuling, Yili Ranch, Capybara Go!, Eggy Party ve Boonie Bears gibi markalarla iş birliği yaparak aracın genç kullanıcı kitlesine de hitap ediyor.

Şubat ayında piyasaya sürülen beş kapılı versiyonun fiyatı 48 bin Yuan'dan (yaklaşık 250 bin TL) başlıyor. Aracın boyutları 3256/1510/1578 mm (uzunluk/ genişlik/ yükseklik) ve dingil mesafesi 2190 mm. Boş ağırlığı ise yalnızca 780 kilogram.