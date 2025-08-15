Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır
Çin merkezli otomobil üreticisi Wuling, 11 Ağustos'ta Hongguang Mini EV'nin 1,7 milyonuncu üretim adedini kutlayarak elektrikli araç pazarındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Her iki dakikada bir satılan bu kompakt elektrikli araç, Çin'de A00 segmentinde 60 ay üst üste satış liderliğini sürdürerek rekorlara imza atıyor. İşte Wuling Hongguang Mini Ev elektrikli aracın modeli…
Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:41