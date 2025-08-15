Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır

Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır

Çin merkezli otomobil üreticisi Wuling, 11 Ağustos'ta Hongguang Mini EV'nin 1,7 milyonuncu üretim adedini kutlayarak elektrikli araç pazarındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Her iki dakikada bir satılan bu kompakt elektrikli araç, Çin'de A00 segmentinde 60 ay üst üste satış liderliğini sürdürerek rekorlara imza atıyor. İşte Wuling Hongguang Mini Ev elektrikli aracın modeli…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:41
Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır

Çin'de üretilen ve toplamda 1.986 patente sahip olan Hongguang Mini EV, 2022'de 554 bin, 2023'te 237 bin ve 2024'te 1,4 milyon satış adedini geride bırakarak, uygun fiyatlı ve hızlı şarjlı elektrikli araç arayanların ilk tercihi haline geldi. Üstelik sadece 250 bin TL'ye satılan model, 35 dakikada tam şarja ulaşabiliyor.

Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır

WULİNG HONGGUANG MİNİ EV'DEN YENİ ÜRETİM REKORU

Çin merkezli otomobil üreticisi Wuling, 11 Ağustos'ta Hongguang Mini EV'nin 1,7 milyonuncu aracını üretim hattından çıkardığını açıkladı. Şirket, her iki dakikada bir aracın satıldığını ve Çin'de A00 sınıfı küçük, uygun fiyatlı elektrikli araç segmentinde tam 60 aydır satış lideri olduğunu vurguladı.

Hongguang Mini EV, bugüne kadar toplam 1.986 patente ulaştı. 2022 yılında 554 bin, 2023'te 237 bin 863 ve 2024'te 1,4 milyon adeti aşan satış rakamlarıyla model, uygun fiyatlı elektrikli araç pazarında adeta bir fenomen haline geldi.

Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır

Wuling, Hongguang Mini EV'yi ilk olarak Temmuz 2020'de 23. Chengdu Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Model serisi günümüzde üçüncü nesil Hongguang Mini EV, beş kapılı versiyon, Game Boy versiyonu, Cabrio versiyonu ve Classic versiyonundan oluşuyor. Ayrıca Wuling, Yili Ranch, Capybara Go!, Eggy Party ve Boonie Bears gibi markalarla iş birliği yaparak aracın genç kullanıcı kitlesine de hitap ediyor.

Şubat ayında piyasaya sürülen beş kapılı versiyonun fiyatı 48 bin Yuan'dan (yaklaşık 250 bin TL) başlıyor. Aracın boyutları 3256/1510/1578 mm (uzunluk/ genişlik/ yükseklik) ve dingil mesafesi 2190 mm. Boş ağırlığı ise yalnızca 780 kilogram.

Hızlı şarjlı elektrikli araç 250 bin TL’ye satılıyor! Wuling Hongguang Mini Ev 35 dakikada hazır

Performans ve Şarj Özellikleri

Wuling Hongguang Mini EV, 30 kW (40 hp) güç üreten arka elektrik motoru ve 16,2 kWh lityum demir fosfat batarya paketiyle donatıldı. Araç, 100 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve CLTC döngüsünde 205 km menzil sunuyor. Hızlı şarj modunda yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj süresi sadece 35 dakika iken, yüzde 20'den yüzde 100'e yavaş şarj ise 4,8 saat sürüyor.

(Fotoğraflar: Sosyal medya)