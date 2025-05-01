Hileli sucuğu anlamanın 7 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sucuk, son dönemde sıkça gündeme gelen gıda hileleriyle adeta bir risk kaynağı haline geldi. Özellikle daha ucuz maliyetle üretilen, içerisine tavuk, sakatat ya da yağ artıkları eklenen sahte sucuklar, hem damak tadını hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Peki, sahte ve düşük kaliteli sucuğu nasıl anlayabiliriz? İşte uzmanların önerdiği kritik kontrol noktaları… 🔍 1. Renk ve Görünüm İlk İpuçlarını Verir Doğal sucuk: Kırmızımsı kahverengi olur. Aşırı kırmızı veya grimsi renk hileye işarettir. Yüzey yapısı: Mozaik gibi farklı renk tonları içeriyorsa, çeşitli kalitelerde et karıştırılmış olabilir. Küf oluşumu: Yüzeyde yeşilimsi veya beyaz küf tabakası görüyorsanız, ürünü tüketmeyin. ✂️ 2. Kesildiğinde Bıçağa Yapışmamalı Kaliteli sucuk kesildiğinde bıçağa bulaşmaz. Aşırı yumuşak, dağılan yapıda olması, içinde düşük kaliteli kıyma ya da katkı maddesi bulunduğunu gösterebilir. 👃 3. Koku Önemlidir İyi sucuk, baharatlı ve hafif et kokusuyla tanınır. Ekşi, ağır ya da bozuk kokular, bozulmuş ya da hileli ürünü işaret eder. 🥓 4. Yağ Oranına Dikkat! Tavaya atıldığında fazla yağ salan sucuklara dikkat edin. Kaliteli sucuk az miktarda yağ çıkarır ve piştiğinde aşırı küçülmez. 🧂 5. Aşırı Baharat, Kalitesizliği Örter Baharat oranı çok yoğunsa, bu durum genellikle et kalitesizliğini maskelemek için tercih edilir. Gerçek sucuk, baharat ve etin dengeli birleşimidir. 🏷️ 6. Etiket Bilgisi Hayati '%100 dana eti' ibaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı onay numarası bulunmalı. Etikette 'mekanik ayrılmış et', 'sakatat' veya 'bitkisel protein' gibi ifadeler yer alıyorsa uzak durun. 👆 7. Sertliği ve Dokusu Dengeli Olmalı Çok sert ya da çok yumuşak sucuklar şüphe uyandırır. Elle bastırıldığında hafif yaylanmalı ama dağılmamalıdır. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA