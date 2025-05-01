Hileli sucuğu anlamanın 7 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sucuk, son dönemde sıkça gündeme gelen gıda hileleriyle adeta bir risk kaynağı haline geldi. Özellikle daha ucuz maliyetle üretilen, içerisine tavuk, sakatat ya da yağ artıkları eklenen sahte sucuklar, hem damak tadını hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Peki, sahte ve düşük kaliteli sucuğu nasıl anlayabiliriz? İşte uzmanların önerdiği kritik kontrol noktaları…