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Hileli sucuğu anlamanın 7 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

İngiltere merkezli Gıda Enstitüsü'nde yürütülen son araştırmalarda, işlenmiş et ürünlerinde tüketicinin aldatılma riskinin en yüksek olduğu ürünlerin başında sucuk ve sosilerin geldiği vurgulanıyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 23:41
Hileli sucuğu anlamanın 6 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sucuk, son dönemde sıkça gündeme gelen gıda hileleriyle adeta bir risk kaynağı haline geldi. Özellikle daha ucuz maliyetle üretilen, içerisine tavuk, sakatat ya da yağ artıkları eklenen sahte sucuklar, hem damak tadını hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Peki, sahte ve düşük kaliteli sucuğu nasıl anlayabiliriz? İşte uzmanların önerdiği kritik kontrol noktaları…

Hileli sucuğu anlamanın 6 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

🔍 1. Renk ve Görünüm İlk İpuçlarını Verir

  • Doğal sucuk: Kırmızımsı kahverengi olur. Aşırı kırmızı veya grimsi renk hileye işarettir.

  • Yüzey yapısı: Mozaik gibi farklı renk tonları içeriyorsa, çeşitli kalitelerde et karıştırılmış olabilir.

  • Küf oluşumu: Yüzeyde yeşilimsi veya beyaz küf tabakası görüyorsanız, ürünü tüketmeyin.

Hileli sucuğu anlamanın 6 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

✂️ 2. Kesildiğinde Bıçağa Yapışmamalı

  • Kaliteli sucuk kesildiğinde bıçağa bulaşmaz.

  • Aşırı yumuşak, dağılan yapıda olması, içinde düşük kaliteli kıyma ya da katkı maddesi bulunduğunu gösterebilir.

Hileli sucuğu anlamanın 6 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

👃 3. Koku Önemlidir

  • İyi sucuk, baharatlı ve hafif et kokusuyla tanınır.

  • Ekşi, ağır ya da bozuk kokular, bozulmuş ya da hileli ürünü işaret eder.

Hileli sucuğu anlamanın 6 yolu! Market raflarındaki büyük tuzak

🥓 4. Yağ Oranına Dikkat!

  • Tavaya atıldığında fazla yağ salan sucuklara dikkat edin.

  • Kaliteli sucuk az miktarda yağ çıkarır ve piştiğinde aşırı küçülmez.