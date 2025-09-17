🕯️ KOKULU MUMLAR HORMON DENGESİNİ BOZUYOR

Evleri mis gibi kokutan mumlar masum görünse de, Dr. Sethi'ye göre bu ürünler de ciddi risk barındırıyor. Özellikle parafin bazlı kokulu mumlar yanarken zararlı is ve uçucu organik bileşikler açığa çıkarıyor.

Ayrıca ftalat adı verilen kimyasallar, bu mumların içinde sıklıkla kullanılıyor. Ftalatlar:

Hormonları bozabiliyor,

Hem kadınlarda hem erkeklerde doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

👉 Dr. Sethi'nin önerisi: Soya, hindistan cevizi ya da balmumu mumlarını tercih edin.