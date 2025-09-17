Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Harvard’lı doktor zehir saçıyor diyerek açıkladı! Bu mutfak eşyalarını çöpe atın

Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, milyonlarca evde kullanılan bazı mutfak eşyalarının aslında gizli birer "zehir kaynağı" olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:17
Dr. Sethi üç tehlikeli ürünü işaret ederek "Sağlıklı bir mutfak için bunlardan hemen kurtulun" dedi.

🍳 ÇİZİK YAPIŞMAZ TAVALAR KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Dr. Sethi'nin listesinde ikinci sırada yapışmaz tavalar bulunuyor. Özellikle çizilmiş yüzeylere sahip olanlar, "sonsuz kimyasallar" (PFAS) içerikleri nedeniyle büyük bir risk oluşturuyor.

PFAS grubundaki PFOA ve PFOS maddeleri:

  • Kansere neden olabiliyor,

  • Hormonları taklit ederek üreme sağlığını bozuyor,

  • Meme ve yumurtalık kanseri gibi hormona duyarlı kanserlere zemin hazırlıyor.

🔍 Dr. Sethi, "Modern yapışmaz tavalar artık PFOA içermiyor ama çizikler yine mikroskobik parçacıkların açığa çıkmasına yol açabilir" diyor.

✅ En güvenli seçenekler: Paslanmaz çelik, dökme demir veya saf seramik kaplar.

🔪 PLASTİK DOĞRAMA TAHTALARI MİKROPLASTİK SAÇIYOR

Plastik doğrama tahtaları, mutfakların vazgeçilmezlerinden biri gibi görünse de aslında ciddi tehlike barındırıyor. Dr. Sethi, bu tahtaların bıçak darbeleriyle çizildiğinde mikroplastik parçacıkları yiyeceklere bulaştırdığını belirtiyor.

Bu mikroplastikler:

  • Vücutta zamanla birikiyor,

  • Hormon sistemini bozuyor,

  • Cilt kuruluğu, iltihaplanma ve kilo dalgalanmalarına yol açıyor.

👉 Daha güvenli alternatifler olarak ahşap, bambu ve hijyen açısından cam doğrama tahtaları öneriliyor. Ancak cam tahtaların bıçakları hızlı köreltebileceği de hatırlatılıyor.

🕯️ KOKULU MUMLAR HORMON DENGESİNİ BOZUYOR

Evleri mis gibi kokutan mumlar masum görünse de, Dr. Sethi'ye göre bu ürünler de ciddi risk barındırıyor. Özellikle parafin bazlı kokulu mumlar yanarken zararlı is ve uçucu organik bileşikler açığa çıkarıyor.

Ayrıca ftalat adı verilen kimyasallar, bu mumların içinde sıklıkla kullanılıyor. Ftalatlar:

  • Hormonları bozabiliyor,

  • Hem kadınlarda hem erkeklerde doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

👉 Dr. Sethi'nin önerisi: Soya, hindistan cevizi ya da balmumu mumlarını tercih edin.