🍳 ÇİZİK YAPIŞMAZ TAVALAR KANSER RİSKİ TAŞIYOR
Dr. Sethi'nin listesinde ikinci sırada yapışmaz tavalar bulunuyor. Özellikle çizilmiş yüzeylere sahip olanlar, "sonsuz kimyasallar" (PFAS) içerikleri nedeniyle büyük bir risk oluşturuyor.
PFAS grubundaki PFOA ve PFOS maddeleri:
-
Kansere neden olabiliyor,
-
Hormonları taklit ederek üreme sağlığını bozuyor,
-
Meme ve yumurtalık kanseri gibi hormona duyarlı kanserlere zemin hazırlıyor.
🔍 Dr. Sethi, "Modern yapışmaz tavalar artık PFOA içermiyor ama çizikler yine mikroskobik parçacıkların açığa çıkmasına yol açabilir" diyor.
✅ En güvenli seçenekler: Paslanmaz çelik, dökme demir veya saf seramik kaplar.