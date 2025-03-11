En sağlıklısı belli oldu; Kızartma yaparken zeytinyağı ve ayçiçek yağı yerine bunu kullanın!

Harvard Health Publishing tarafından yayımlanan araştırmalara göre, yaygın olarak kullanılan ayçiçeği ve zeytinyağı, kızartma işlemi için en uygun yağlar arasında yer almıyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklı ve besin değerini koruyan alternatif yağları önerdi. Sağlıklı pişirme yöntemleri konusunda önemli ipuçları sunan bu araştırmanın detayları merak konusu oldu. 🌟 KIZARTMA İÇİN EN UYGUN YAĞ HANGİSİ? Geleneksel mutfağımızda ayçiçeği yağı ve zeytinyağı sık kullanılıyor. Ancak uzmanlar, bu yağ türlerinin kızartma için en iyi seçenek olmadığını belirtiyor. 🔥 Yüksek sıcaklıklarda zarar gören ayçiçeği yağı, toksik maddeler oluşturabiliyor. Benzer şekilde, zeytinyağının da dumanlanma noktası düşük olduğu için kızartmada kullanılması önerilmiyor. 🔄 ALTERNATİF OLARAK HANGİ YAĞLAR TERCİH EDİLMELİ? Uzmanlara göre, kızartma için en iyi yağlardan biri fındık yağı. Yüksek yanma noktasına sahip olan bu yağ sıcaklığa dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Bir diğer önerilen seçenek ise avokado yağı. Yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi, nötr tadı ve pürüzsüz dokusuyla mutfakta çok tercih edilen yağlar arasında. 📌 KIZARTMA YAPARKEN BU YAĞLARDAN UZAK DURUN! Kızartma için uygun olmayan yağlar arasında zeytinyağı, ceviz yağı, badem yağı ve ayçiçeği yağı bulunuyor. Bu yağların dumanlanma noktası düşük olduğu için sağlık açısından risk taşıdığı belirtiliyor. 🎨 KIZARTMA YAĞI NASIL SAKLANMALI? Kullanılan yağı, cam bir kavanozda ve buzdolabında muhafaza etmek en iyi yöntemlerden biri. Ancak yağı tekrar kullanmadan önce koku ve doku değişikliği olup olmadığını mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi