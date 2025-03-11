En sağlıklısı belli oldu; Kızartma yaparken zeytinyağı ve ayçiçek yağı yerine bunu kullanın!

🔄 ALTERNATİF OLARAK HANGİ YAĞLAR TERCİH EDİLMELİ?

Uzmanlara göre, kızartma için en iyi yağlardan biri fındık yağı . Yüksek yanma noktasına sahip olan bu yağ sıcaklığa dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Bir diğer önerilen seçenek ise avokado yağı. Yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi, nötr tadı ve pürüzsüz dokusuyla mutfakta çok tercih edilen yağlar arasında.