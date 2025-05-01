Elektrik faturasını fark etmeden ikiye katlayan hata! Kinse farkında değil

Elektrik faturanızı her ay şişiren gizli düşmanı fark ettiniz mi? Kapalı olduğunu sandığınız birçok ev aleti, aslında enerji tüketmeye devam ediyor! Uzmanlara göre "hayalet tüketim" adı verilen bu gizli enerji harcaması, yıllık yüzlerce liralık israfa neden oluyor.