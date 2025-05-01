Elektrik faturasını fark etmeden ikiye katlayan hata! Kinse farkında değil

Elektrik faturanızı her ay şişiren gizli düşmanı fark ettiniz mi? Kapalı olduğunu sandığınız birçok ev aleti, aslında enerji tüketmeye devam ediyor! Uzmanlara göre "hayalet tüketim" adı verilen bu gizli enerji harcaması, yıllık yüzlerce liralık israfa neden oluyor.
⚠️ FATURAYI UÇURAN SESSİZ ELEKTRİK CANAVARLARI
Evde kapalı olsa bile enerji tüketen başlıca cihazlar şöyle sıralanıyor:
|Cihaz Türü
|Ortalama Bekleme Tüketimi
|Televizyon (stand-by modu)
|1 - 5 watt
|Oyun konsolu (kapalıyken)
|8 - 10 watt
|Yazıcı / Tarayıcı
|2 - 6 watt
|Mikrodalga / Fırın
|3 - 7 watt
|Modem / Router
|5 - 10 watt
|Akıllı hoparlör
|2 - 4 watt
|Wi-Fi ampuller / prizler
|1 - 2 watt
|Robot süpürgeler
|2 - 5 watt
|Klima / Termostat kontrolü
|3 - 8 watt
|Motorlu panjur sistemleri
|3 - 6 watt
💬 Elektrik Elektronik Mühendisi David Arnold, "Her cihaz tek başına düşük görünse de bir evde 10'dan fazla cihaz bu şekilde prize takılı kaldığında, yıllık yüzlerce kilovatsaatlik gereksiz enerji harcaması ortaya çıkar" diyor.