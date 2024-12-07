Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 515 işçi alımı yapacak. Yayınlanan ilana göre, sürveyan, sondaj işçisi ve teknisyen gibi pozisyonlar için 263 işçi noter kurası ile, ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri gibi pozisyonlar için ise 252 işçi sınavla işe yerleştirilecek. Peki DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 07.12.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:52
DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi ve adaylar şimdi kura çekimi tarihini merak ediyor. İşte DSİ'nin işçi alımı süreci ve detayları...

DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DSİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

DSİ'nin 515 sürekli işçi alımı için kura tarihi belli oldu. 16 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi, başvuruları kabul edilen adaylar için büyük bir önem taşıyor. Kura çekimi, DSİ bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek ve sonuçlar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Adaylar, kura sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerinin açıklanacağı yerleri takip edebilecek.

DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sınavlar Hangi Şekilde Yapılacak?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, DSİ'nin işe alım sürecinin bir sonraki aşaması sınavlar olacak. Yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, adayların mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye odaklanacak. Sınavlarda başarılı olabilmek için adayların 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekecek. Başarı notunu geçemeyen adaylar ise sonraki aşamaya geçemeyecek.

DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sonuçlar Nerede İlan Edilecek?

Kura çekimi sonrası belirlenen aday listeleri, DSİ'nin bölge müdürlükleri internet sitesinde yayımlanacak. Asıl ve yedek adayların ilanı, DSİ'nin resmi duyurularıyla adaylara ulaşacak.

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