DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 515 işçi alımı yapacak. Yayınlanan ilana göre, sürveyan, sondaj işçisi ve teknisyen gibi pozisyonlar için 263 işçi noter kurası ile, ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri gibi pozisyonlar için ise 252 işçi sınavla işe yerleştirilecek. Peki DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:52