DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DSİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

DSİ'nin 515 sürekli işçi alımı için kura tarihi belli oldu. 16 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi, başvuruları kabul edilen adaylar için büyük bir önem taşıyor. Kura çekimi, DSİ bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek ve sonuçlar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Adaylar, kura sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerinin açıklanacağı yerleri takip edebilecek.