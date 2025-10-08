Cildiniz sonbaharda hassaslaşıyor mu? Uzmanlar kızarıklığın nedenini ve çözümünü açıkladı

🌬️ CİLT NEDEN SONBAHARDA DAHA HASSAS HALE GELİYOR?

The British Skin Foundation sözcüsü ve danışman dermatolog Dr. Derrick Phillips, her şeyin cilt bariyerinin sağlığıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Epidermis adı verilen dış tabaka, suyun içeride kalmasını ve virüs, bakteri, kirletici gibi zararlıların dışarıda tutulmasını sağlayan doğal bir koruma kalkanı işlevi görüyor.

Soğuyan hava, nemin azalması ve evlerde kullanılan radyatörler bu bariyerin zayıflamasına yol açıyor. Sonuç olarak cilt su kaybediyor, tahriş edici maddeler daha kolay içeri giriyor ve kızarıklık, kuruluk, hatta iltihaplanma ortaya çıkıyor.

Uzun ve sıcak duşlar, sert temizleyiciler, aşırı peeling ya da retinol ve asitler gibi yoğun içerikli ürünler de bu koruyucu duvarı zedeleyerek cildin daha da hassas hale gelmesine neden olabiliyor.