Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Cildiniz sonbaharda hassaslaşıyor mu? Uzmanlar kızarıklığın nedenini ve çözümünü açıkladı

Havaların soğumasıyla birlikte birçok kişinin yüzünde kızarıklık, kuruluk ve hassasiyet artıyor. Uzmanların 'sonbahar yüzü' adını verdiği bu durum, cilt bariyerinin zayıflamasıyla ortaya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 16:49
Sonbahar aylarında yüzünüzde kızarıklık, gerginlik ya da pullanma mı hissediyorsunuz? Dermatologlara göre bu sadece basit bir kuruluk değil "sonbahar yüzü" olarak bilinen yaygın bir cilt sorunu.

🌬️ CİLT NEDEN SONBAHARDA DAHA HASSAS HALE GELİYOR?

The British Skin Foundation sözcüsü ve danışman dermatolog Dr. Derrick Phillips, her şeyin cilt bariyerinin sağlığıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Epidermis adı verilen dış tabaka, suyun içeride kalmasını ve virüs, bakteri, kirletici gibi zararlıların dışarıda tutulmasını sağlayan doğal bir koruma kalkanı işlevi görüyor.

Soğuyan hava, nemin azalması ve evlerde kullanılan radyatörler bu bariyerin zayıflamasına yol açıyor. Sonuç olarak cilt su kaybediyor, tahriş edici maddeler daha kolay içeri giriyor ve kızarıklık, kuruluk, hatta iltihaplanma ortaya çıkıyor.

Uzun ve sıcak duşlar, sert temizleyiciler, aşırı peeling ya da retinol ve asitler gibi yoğun içerikli ürünler de bu koruyucu duvarı zedeleyerek cildin daha da hassas hale gelmesine neden olabiliyor.

💢 CİLT BARİYERİNE ZARAR VEREN FAKTÖRLER

  • Sert temizleyiciler ve aşırı peeling

  • Uzun ve sıcak duşlar

  • Güneş yanıkları

  • Çok fazla aktif içerik kullanımı (retinol, asitler)

  • Stres, yaşlanma, genetik faktörler ve diyabet

  • Egzama, dermatit ve rozasea gibi cilt rahatsızlıkları

Özellikle rozasea, yanak ve burunda kalıcı kızarıklık ve belirgin damarlarla kendini gösteriyor. Egzama ise cildin nem tutamamasıyla uzun süreli kuruluk, kaşıntı ve çatlamalara yol açabiliyor.

🌿 DERMATOLOĞUN ÖNERİLERİ: CİLDİ NASIL KORUYABİLİRİZ?

Dr. Phillips, cildin yeniden güçlenmesi için rutini sadeleştirmeyi öneriyor:

  • Nazik bir temizleyici

  • Besleyici bir nemlendirici

  • Güneş kremi

Nemlendirici seçerken seramid, hyaluronik asit, yağ asitleri ve gliserin içeren ürünlere yönelmek, cildin doğal lipitlerini yenileyerek bariyeri güçlendiriyor. Ayrıca havaya nem ekleyen bir nemlendirici cihaz kullanmak, cildin kurumasını önlemek için etkili bir yöntem.

Dermatoloğa göre, tahriş etmeyen ürünlerle düzenli bakım yapıldığında cilt bariyeri 6–8 hafta içinde toparlanabiliyor. Daha ciddi durumlarda ise reçeteli kremler, hatta topikal steroidler veya antibiyotikler gerekebiliyor.

💎 YENİ NESİL ÜRÜNLER

Uzmanların övgüyle bahsettiği ürünlerden biri Genaura'nın Levagen+ Akıllı Yüz Serumu. İçeriğinde yer alan palmitoylethanolamide (PEA), cildin doğal bariyerini destekliyor. Ayrıca niasinamid ve hyaluronik asit ile hem nemlendirici hem de yatıştırıcı etki sağlıyor. Ancak 295 sterlinlik fiyatıyla ciddi bir yatırım gerektiriyor. Neyse ki The Ordinary veya The Inkey List gibi daha uygun fiyatlı markalar da benzer içerikleri sunuyor.

Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi