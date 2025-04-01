Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

🌾 TOK TUTAN VE HIZLICA DOYURAN BESİNLER LİSTESİ

Uzmanlara göre sahurda yer verilmesi gereken besinler arasında şu maddeler öne çıkıyor:

Yumurta: Uzun süre tok tutar ve kaliteli protein kaynağıdır. Haşlanmış şekilde tercih edilmesi önerilir.

Yulaf ve tam tahıllar: Lif içeriği yüksektir, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar.

Süt ve yoğurt: Hem protein hem de probiyotik açısından faydalıdır.

Kuruyemişler (çiğ badem, fındık, ceviz): Yağ oranı yüksek olduğu için enerji sağlar, ancak porsiyon kontrolü önemlidir.