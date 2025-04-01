Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

ABD'li beslenme uzmanı Dr. Susan B. Roberts, yaptığı araştırmalarda ilginç bir gerçeği ortaya koydu: "Beynimiz, doyduğumuzu ancak yemeye başladıktan 15 dakika sonra algılıyor."

Giriş Tarihi: 01.04.2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:58
Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

"Açken gözümüz doymaz" sözü bilimsel olarak da doğrulanıyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden (NIH) Dr. Kevin Hall, uzun süren açlığın ardından gelen hızlı ve kontrolsüz yeme davranışının, kan şekeri dengesini bozarak kilo alımını hızlandırdığını söylüyor.

Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

🌾 TOK TUTAN VE HIZLICA DOYURAN BESİNLER LİSTESİ

Uzmanlara göre sahurda yer verilmesi gereken besinler arasında şu maddeler öne çıkıyor:

  • Yumurta: Uzun süre tok tutar ve kaliteli protein kaynağıdır. Haşlanmış şekilde tercih edilmesi önerilir.

  • Yulaf ve tam tahıllar: Lif içeriği yüksektir, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar.

  • Süt ve yoğurt: Hem protein hem de probiyotik açısından faydalıdır.

  • Kuruyemişler (çiğ badem, fındık, ceviz): Yağ oranı yüksek olduğu için enerji sağlar, ancak porsiyon kontrolü önemlidir.

  • Sebzeler ve yeşillikler: Hacimli ve lifli oldukları için mideyi doldurur, sindirim sistemine yardımcı olur.

Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

🌍 YABANCI UZMANLAR UYARIYOR

Tufts Üniversitesi'nden ABD'li beslenme uzmanı Dr. Susan B. Roberts da tokluk hissinin yalnızca mide doluluğuna değil, lif ve protein içeriğine de bağlı olduğunu vurgulayarak, "Yavaş sindirilen besinler, beyne tokluk sinyali gönderme sürecini uzatarak gün boyu açlığı kontrol altında tutar" açıklamasında bulundu.

Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

⚠️ RİSK GRUBU DİKKATLİ OLMALI

Uzmanlar, özellikle diyabet, kalp hastalığı veya gebelik gibi özel sağlık durumlarına sahip bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi