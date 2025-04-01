Bu gıdalar 10 dakikada tokluk hissi yaratıyor: Beslenme uzmanı uyardı!

'Açken gözümüz doymaz' sözü bilimsel olarak da doğrulanıyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden (NIH) Dr. Kevin Hall, uzun süren açlığın ardından gelen hızlı ve kontrolsüz yeme davranışının, kan şekeri dengesini bozarak kilo alımını hızlandırdığını söylüyor. 🌾 TOK TUTAN VE HIZLICA DOYURAN BESİNLER LİSTESİ Uzmanlara göre sahurda yer verilmesi gereken besinler arasında şu maddeler öne çıkıyor: Yumurta: Uzun süre tok tutar ve kaliteli protein kaynağıdır. Haşlanmış şekilde tercih edilmesi önerilir. Yulaf ve tam tahıllar: Lif içeriği yüksektir, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar. Süt ve yoğurt: Hem protein hem de probiyotik açısından faydalıdır. Kuruyemişler (çiğ badem, fındık, ceviz): Yağ oranı yüksek olduğu için enerji sağlar, ancak porsiyon kontrolü önemlidir. Sebzeler ve yeşillikler: Hacimli ve lifli oldukları için mideyi doldurur, sindirim sistemine yardımcı olur. 🌍 YABANCI UZMANLAR UYARIYOR Tufts Üniversitesi'nden ABD'li beslenme uzmanı Dr. Susan B. Roberts da tokluk hissinin yalnızca mide doluluğuna değil, lif ve protein içeriğine de bağlı olduğunu vurgulayarak, 'Yavaş sindirilen besinler, beyne tokluk sinyali gönderme sürecini uzatarak gün boyu açlığı kontrol altında tutar' açıklamasında bulundu. ⚠️ RİSK GRUBU DİKKATLİ OLMALI Uzmanlar, özellikle diyabet, kalp hastalığı veya gebelik gibi özel sağlık durumlarına sahip bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini hatırlatıyor. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi