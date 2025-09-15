Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Bir kardiyoloğa göre kalbinizin kontrol edilmesi gerektiğini gösteren 4 belirti! Mide yanması hissi de dahil

Kalp hastalıkları her yıl milyonlarca insanın yaşamını tehdit ederken, uzmanlar erken belirtilere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Londra'daki The Wellington Hospital'da görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oliver Guttman, kalbinizin kontrol edilmesi gerektiğini gösteren 4 önemli işareti paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 22:38
Guttman'a göre bu belirtiler çoğu zaman hafif ve yanıltıcı olabiliyor, bu nedenle göz ardı edilmemeleri hayati önem taşıyor.

🫀 GÖĞÜS BÖLGESİNDE BASKI VEYA YANMA HİSSİ

Dr. Guttman, kalp rahatsızlıklarının en bilinen belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu ancak bunun filmlerdeki gibi dramatik "ezici" bir ağrı şeklinde görülmediğini söylüyor.

  • Ağrı; göğüste baskı, sıkışma ya da bantla sarılıyormuş gibi bir his olarak ortaya çıkabiliyor.

  • Bazen mide yanmasına benzeyen bir yanma veya hazımsızlık hissi şeklinde de görülebiliyor.

  • Ağrı kollar, omuz, boyun, çene ya da sırta yayılabiliyor.

Bu belirtiler anjina adı verilen, kalbe giden kan akışının azalmasıyla oluşan bir duruma işaret edebilir. Tedavi edilmediğinde kalp krizi riskini artırıyor. Özellikle mide ekşimesiyle karıştırılan bu durumun ciddiye alınması gerektiği vurgulanıyor.

🌬 NEFES DARLIĞI VE GECE ANİ UYANMALAR

Hafif egzersiz sonrası nefes nefese kalmak normal olsa da, günlük aktivitelerde nefes darlığı yaşanması kalbin yeterince kan pompalayamadığını gösterebilir.

  • Otururken derin nefes alamamak,

  • Gece uykudan nefessiz kalarak aniden uyanmak,

  • Rahat uyuyabilmek için fazladan yastık kullanma ihtiyacı duymak,
    bu duruma örnekler arasında.

Dr. Guttman, basit işler sırasında bile nefes darlığı yaşanmasının kalp yetmezliğinin habercisi olabileceğini belirtiyor.

😴 NEDENSİZ VE SÜREKLİ YORGUNLUK

Herkes zaman zaman yorgun hisseder, ancak kalp kaynaklı yorgunluk farklıdır.

  • Basit ev işlerinden sonra bile bitkin düşmek,

  • Kısa bir yürüyüşte ya da markete giderken aşırı halsizlik hissetmek,

  • Zihinsel görevlerde odaklanmakta zorlanmak,
    kalbin yeterince oksijenli kan pompalayamadığını gösterebilir.

Özellikle kadınlarda göğüs ağrısı olmadan, sadece alışılmadık bir yorgunluk kalp hastalıklarının ilk işareti olabilir.

💓 DÜZENSİZ KALP ATIŞLARI VE ÇARPINTILAR

Kalp atışlarının her zaman düzenli olması gerekmez ancak sık yaşanan çarpıntılar ya da düzensizlikler göz ardı edilmemelidir.

  • Göğüste ani "çırpınma", "atlama" ya da "vuruntu" hissi,

  • Dinlenme halinde bile hızlı kalp atışları,

  • Baş dönmesi ya da anlık sersemlik,
    ritim bozukluklarına işaret edebilir.

Bu tür belirtiler atriyal fibrilasyon gibi ciddi ritim bozukluklarının habercisi olabilir ve inme riskini artırabilir.