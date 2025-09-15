Bir kardiyoloğa göre kalbinizin kontrol edilmesi gerektiğini gösteren 4 belirti! Mide yanması hissi de dahil

🫀 GÖĞÜS BÖLGESİNDE BASKI VEYA YANMA HİSSİ

Dr. Guttman, kalp rahatsızlıklarının en bilinen belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu ancak bunun filmlerdeki gibi dramatik "ezici" bir ağrı şeklinde görülmediğini söylüyor.

Ağrı; göğüste baskı, sıkışma ya da bantla sarılıyormuş gibi bir his olarak ortaya çıkabiliyor.

Bazen mide yanmasına benzeyen bir yanma veya hazımsızlık hissi şeklinde de görülebiliyor.

Ağrı kollar, omuz, boyun, çene ya da sırta yayılabiliyor.

Bu belirtiler anjina adı verilen, kalbe giden kan akışının azalmasıyla oluşan bir duruma işaret edebilir. Tedavi edilmediğinde kalp krizi riskini artırıyor. Özellikle mide ekşimesiyle karıştırılan bu durumun ciddiye alınması gerektiği vurgulanıyor.