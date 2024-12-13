BİM’E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

BİM, 13 Aralık 2024 Cuma aktüel kataloğunu paylaştı ve bu haftanın indirimli ürün listesini duyurdu. Teknolojiden tekstil ürünlerine dek pek çok kategoride büyük fırsatlar alıcılarını bekliyor. İşte,13 Aralık bim aktüel kataloğunda yer alan dev kampanyalar...