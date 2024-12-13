Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak BİM'E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

BİM'E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

Bim marketlerde her hafta avantajlı ürünler raflara diziliyor. Yeni hafta itibarıyla da vatandaşların cebini rahatlatacak uygun fiyatlı ürünler marketlerde yerini aldı. Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti ve daha birçok ürün dikkat çekiyor! Yani bu hafta da yok yok! İşte 13 Aralık Bim kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:37
BİM’E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

BİM, 13 Aralık 2024 Cuma aktüel kataloğunu paylaştı ve bu haftanın indirimli ürün listesini duyurdu. Teknolojiden tekstil ürünlerine dek pek çok kategoride büyük fırsatlar alıcılarını bekliyor. İşte,13 Aralık bim aktüel kataloğunda yer alan dev kampanyalar...

BİM’E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

13 ARALIK BİM AKTÜEL

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet

42.975 TL

Skyjet Belina 125 cc Motosiklet

39.900 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet

69.000 TL

BİM’E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

Lisanslı oyun çadırı: 349 TL

BİM’E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

Kelebek kurutmalık 369 TL

BİM’E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...

Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

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