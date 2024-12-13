BİM'E ucuz motosiklet geliyor! 13 Aralık BİM Aktüel Kataloğu 2024: Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti...
Bim marketlerde her hafta avantajlı ürünler raflara diziliyor. Yeni hafta itibarıyla da vatandaşların cebini rahatlatacak uygun fiyatlı ürünler marketlerde yerini aldı. Cep telefonu, halı yıkama makinesi, avuç içi ütüsü, Tefal tencere seti ve daha birçok ürün dikkat çekiyor! Yani bu hafta da yok yok! İşte 13 Aralık Bim kataloğu...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:37