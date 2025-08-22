BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?
BİM aktüel ürünleri her hafta ilgiyle takip ediliyor. Okul sezonunun yaklaşmasına kısa bir süre kala veliler ve öğrenciler kırtasiye ürünlerinin raflara çıkacağı tarihi merak ediyor. Okul ürünlerinin yanı sıra gıda ve teknoloji kategorisinde de avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Peki BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı? 22 Ağustos ve 26 Ağustos BİM kataloğunda hangi ürünler var? BİM marketlere kalem, defter silgi, çanta geldi mi?
Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:29