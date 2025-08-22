BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

BİM'in 22-26 Ağustos 2025 aktüel kataloğu tüketicilerin karşısına yine cazip fırsatlarla çıktı. Bu hafta özellikle kişisel bakım ürünleri dikkat çekerken, saç bakımından makyaj malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler sunuluyor. Tarak setlerinden saç kremlerine, banyo kesesinden makyaj setlerine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Peki BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda hangi ürünler öne çıkıyor? İşte katalog detayları...