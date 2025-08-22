Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

BİM aktüel ürünleri her hafta ilgiyle takip ediliyor. Okul sezonunun yaklaşmasına kısa bir süre kala veliler ve öğrenciler kırtasiye ürünlerinin raflara çıkacağı tarihi merak ediyor. Okul ürünlerinin yanı sıra gıda ve teknoloji kategorisinde de avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Peki BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı? 22 Ağustos ve 26 Ağustos BİM kataloğunda hangi ürünler var? BİM marketlere kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:29
BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

BİM'in 22-26 Ağustos 2025 aktüel kataloğu tüketicilerin karşısına yine cazip fırsatlarla çıktı. Bu hafta özellikle kişisel bakım ürünleri dikkat çekerken, saç bakımından makyaj malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler sunuluyor. Tarak setlerinden saç kremlerine, banyo kesesinden makyaj setlerine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Peki BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda hangi ürünler öne çıkıyor? İşte katalog detayları...

BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

Haftanın BİM Kataloğu (26 Ağustos 2025): İndirimli Ürünler Salı Günü Raflarda!

BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

Haftanın BİM Kataloğu (26 Ağustos 2025): İndirimli Ürünler Salı Günü Raflarda!

BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

Haftanın BİM Kataloğu (26 Ağustos 2025): İndirimli Ürünler Salı Günü Raflarda!

BİM KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || 22-26 Ağustos Bim kataloğunda neler var? Kalem, defter silgi, çanta geldi mi?

BİM AKTÜEL KIRTASİYE KATALOĞU ÇIKTI MI?

Bim kırtasiye ürünleriyle ilgili henüz katalog paylaşım yapılmadı.

Katalog yayınlandığında haberimizde ürün detayları yer alacaktır.

BİM- A101-ŞOK KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünlerinde neler var, raflara çıktı mı?
BİM- A101-ŞOK KIRTASİYE KATALOĞU 2025 || A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünlerinde neler var, raflara çıktı mı?